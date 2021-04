Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e questo sabato 24 aprile c'è stata una nuova registrazione del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni rivelano che i protagonisti della trasmissione di Canale 5 sono ritornati di nuovo in studio per mettersi in gioco e i colpi di scena non sono mancati. Occhi puntati in primis sul ritorno in studio di Tina Cipollari, la quale dopo settimane di assenza è tornata di nuovo a essere presente in trasmissione, pronta a dare filo da torcere alla sua nemica giurata, Gemma Galgani.

Anticipazioni Uomini e donne, registrazione 24 aprile: Tina presente di nuovo in studio

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, Tina Cipollari ha rimesso piede in studio a Uomini e donne dopo che per diverse settimane si era collegata da casa.

La presenza in studio di Tina è stata accolta positivamente dagli spettatori che hanno avuto modo di assistere a questa registrazione del 24 aprile, meno da Gemma Galgani.

La dama torinese, infatti, non ha fatto proprio i salti di gioia dopo aver rivisto in trasmissione la Cipollari. E, come da tradizione, anche questa volta tra le due dame sono volate "parole grosse".

Nuovi scontri tra Tina e Gemma Galgani a U&D

Gli scontri tra Tina e Gemma, infatti, non sono mancati e ancora una volta l'opinionista del programma di Maria De Filippi si è scagliata contro Gemma per il suo percorso sentimentale che sembra non arrivare mai a una conclusione.

Del resto, non è un mistero che ormai Tina non creda più nella "buona fede" della dama torinese e in diverse occasioni ha ammesso di avere dubbi sul suo conto, al punto da ipotizzare che sia maggiormente interessata alla visibilità mediatica piuttosto che alla ricerca del vero amore della sua vita.

Per questa nuova registrazione di Uomini e donne del 24 aprile, inoltre, vi era grande attesa in vista di un'eventuale scelta da parte del tronista Giacomo, ormai arrivato quasi alla fase finale del suo percorso.

Giacomo si avvicina alla scelta finale a Uomini e donne

Tuttavia, il tronista non ha ancora compiuto il passo definitivo e per il momento ha preferito prendersi ancora qualche giorno di tempo prima di arrivare alla fatidica scelta finale.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ancora una volta, infatti, Giacomo si è ritrovato diviso tra Carolina e Martina, le due ragazze che hanno fatto breccia nel suo cuore.

Una delle due, infatti, sarà la scelta finale del tronista ma per vederla bisognerà attendere ancora un po' di giorni. Non si esclude, infatti, che le puntate delle scelte possano essere trasmesse nel corso dell'ultima settimana di programmazione del mese di maggio di Uomini e donne, che poi chiuderà i battenti per la pausa estiva.