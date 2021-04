Elettra Lamborghini ne ha per tutti e in una intervista rilasciata al settimanale Oggi ha lanciato delle frecce davvero velenose a molti naufraghi dell'Isola dei Famosi. L'ereditiera taccia di perfidia Valentina Persia, ma non ha risparmiato critiche pungenti nemmeno ad Andrea Cerioli, Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli, ha definito invece in maniera molto positiva Gilles Rocca ed Elisa Isoardi.

Il parere di Elettra Lamborghini sui concorrenti dell'Isola dei Famosi

Elettra Lamborghi non è andata di certo per il sottile e ha passato in rassegna molti naufraghi presenti nell'Isola dei Famosi.

L'opinionista ha definito Valentina Persia "cattiva", Beatrice Marchetti "una qualunque", ha sostenuto che Andrea Cerioli "pensava di essere in vacanza" e di non avere "nessun rimpianto" per l'uscita di Daniela Martani. Elettra ha fatto i suoi più sinceri complimenti alla conduttrice Ilary Blasi e ai suoi compagni di avventura Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, su Massimiliano Rosolino non si è espressa in maniera netta e chiara pur asserendo di ammirarlo dal punto di vista umano. Lamborghini ha definito Roberto Ciufoli "uno che acquatta spesso" e ha rivelato di non averlo ancora ben inquadrato, "lancia il sasso e nasconde la mano", però può darsi che il suo atteggiamento funzioni, ha chiosato. Le critiche più aspre la famosa ereditiera le ha lanciate però a Valentina Persia: "Ha sempre fame ed è nervosa, sta tirando fuori la sua parte peggiore", definendola anche "polemica e cattiva".

"Gilles Rocca? Per me è un leader, non ho cambiato idea su di lui", così ha risposto Elettra in merito al suo pensiero nei confronti dell'attore e regista. Lamborghini non ha risparmiato nemmeno Andrea Cerioli, nei confronti del quale è stata davvero pungente: "Pensava di essere in vacanza alle Madive, si stupisce che vadano in onda le sue lacrime ma siamo all'Isola dei Famosi".

Su Beppe Braida ha dichiarato in maniera piuttosto netta: "La sua assenza non si noterà".

Nei confronti di Daniela Martani: "Nessun rimpianto per lei". L'opinionista si è espressa anche nei confronti di Isolde Kostner, "finalmente una che lavora", e di Beatrice Marchetti, "una ragazzetta qualunque". Ha espresso parole molto positive nei confronti di Elisa Isoardi, sostenendo che non doveva uscire dall'Isola e che il suo personaggio era molto in linea con le dinamiche proprie del Reality Show.

La visione di Elettra Lamborghini è stata ripresa anche da Iva Zanicchi, la cantante ha sostenuto le stesse tesi dell'influencer, lamentando oltretutto la staticità dei concorrenti e la noia che starebbero procurando al pubblico da casa.