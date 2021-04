Rosa Perrotta potrebbe essere incinta per la seconda volta. A far credere che la donna e Pietro Tartaglione, conosciutisi a Uomini e donne, possano diventare di nuovo genitori sono state alcune foto pubblicate su Instagram dall'account gossiptvvv.

Perrotta stessa non ha fatto mistero, subito dopo la nascita del piccolo Domenico, di voler ripetere l'esperienza della maternità e ora, che con Pietro è tornato il sereno, potrebbe essere il momento migliore.

L'ex tronista potrebbe essere in dolce attesa

In casa Perrotta-Tartaglione sta per arrivare un altro bebè?

A detta di alcuni utenti del web la risposta è affermativa. A far propendere per tale tesi sono state due foto che hanno fatto rapidamente il giro del web. In uno dei due scatti in questione, l'ex tronista di Uomini e Donne indosserebbe, durante la colazione, un braccialetto antinausea. Questo primo indizio, legato al fatto che durante la prima gravidanza la donna abbia sofferto molto di nausee e considerato il fatto che il mattino è il momento peggiore per le donne in dolce attesa, ha subito fatto suonare un "campanello d'allarme" nella mente di alcuni follower della coppia.

Non è tutto: sempre sul web circola un altro scatto che vede protagonista sempre la giovane partenopea in costume da bagno.

Rosa ha un pancino sospetto: nulla di sconvolgente, peraltro potrebbe anche essere la posizione in cui l'ex tronista è stata fotografata a far vedere una curva in più. Sta di fatto che ciò è bastato per far circolare le voci di una possibile seconda gravidanza.

La pace ritrovata tra Rosa e Pietro dopo la crisi

Rosa ha sempre dichiarato la sua voglia di avere una famiglia numerosa.

Adesso, tra lei e Pietro, pare essere un momento d'oro: la coppia ha ritrovato la serenità e la complicità che li ha sempre contraddistinti sin dalla fine del loro percorso a Uomini e Donne. Lo scorso autunno i due giovani avevano attraversato un periodo di crisi: Rosa si è ritrovata da sola per un periodo e Pietro ha passato le festività natalizie lontano dalla compagna e dal figlio, ma adesso le cose sono decisamente migliorate.

Domenico, che la coppia chiama affettuosamente Dodo, è nato nel 2019 e subito dopo Pietro e Rosa avrebbero dovuto convolare a nozze, ma poi la pandemia li ha costretti a rimandare a tempi migliori. Il 2021 potrebbe essere l'anno giusto per dare al primogenito un fratellino o una sorellina. In ogni caso, attualmente si tratta solo di ipotesi: solitamente la Rosa tiene i suoi follower al corrente di ciò che accade nella propria vita, per cui se qualcosa di concreto c'è, probabilmente sarà la diretta interessata a confermarlo.