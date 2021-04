Messa definitivamente da parte la breve storia d'amore con Matteo Ranieri, Sophie Codegoni potrebbe aver già voltato pagina in amore. L'ex tronista di U&D, infatti, il 20 aprile si è mostrata nei pressi del Lago di Como, per la precisione in un luogo molto simile a quello che sta ospitando anche un altro volto storico del dating-show: Luca Daffrè. È ancora presto per parlare di una nuova liaison in corso, ma i Gossip su questa presunta coppia si stanno già facendo strada sul web.

Avvistamento al lago per due protagonisti di U&D

Cosa ci fanno Sophie Codegoni e Luca Daffrè sul Lago di Como?

È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip dopo aver dato un'occhiata alle Stories che i due ex di U&D hanno pubblicato su Instagram il 20 aprile.

Come fanno notare anche alcuni siti d'informazione, i ragazzi hanno condiviso sui social network foto e video di un posto molto simile: l'ex tronista ha postato un video di un ristorante vista lago, mentre il modello ha optato per una fotografia del medesimo scorcio.

C'è da precisare, però, che nessuno dei due è comparso sul profilo dell'altro, ma che si trovino nello stesso luogo lo si evince ugualmente dai contenuti che stanno condividendo con i follower in queste ore.

Il percorso a U&D di Sophie e Luca

Se tra Luca e Sophie c'è davvero una frequentazione in corso oppure se si trovano entrambi sul Lago di Como per motivi di lavoro, è presto per dirlo: nessuno dei due, infatti, si è ancora esposto sui social network per commentare il gossip che li vorrebbe stranamente vicini in una location da sogno.

Anche se hanno partecipato tutti e due a U&D, Codegoni e Daffrè non si sono mai incrociati davanti alle telecamere: la ragazza è stata tronista fino a pochi mesi fa, mentre il modello è stato corteggiatore di Angela Nasti qualche stagione fa.

Sophie ha portato a termine il suo percorso nel Trono Classico scegliendo Matteo Ranieri, il giovane col quale ha fatto coppia per poche settimane anche lontano dai riflettori.

Luca, invece, non è stato scelto dalla sua tronista del cuore, che gli ha preferito Alessio Campoli (anche questa storia d'amore è durata pochissimo, non riuscendo a superare l'impatto con la vita quotidiana).

Le critiche a Sophie dopo l'avventura a U&D

Prima che in rete cominciasse a circolare il gossip sulla presunta frequentazione in corso con Luca Daffrè, Sophie era finita al centro delle chiacchiere per motivi sempre legati alla sua sfera sentimentale.

A neppure un mese di distanza dalla scelta negli studi di Uomini e donne, la tronista ha usato i social network per ufficializzare la fine della relazione con Matteo Ranieri. I due si sono amati per un brevissimo periodo e, stando a quello che ha dichiarato soprattutto la giovane, l'idillio sarebbe finito anche a causa della distanza.

Proprio nei giorni in cui sul web non si parlava d'altro che della sua rottura col corteggiatore ligure, la 19enne è stata accusata di aver preso in giro la redazione e i fan del dating-show. Alcuni influencer, infatti, si sono fatti portavoce di segnalazioni che sostenevano che Sophie avrebbe avuto un flirt con un ragazzo di Roma nel periodo in cui cercava l'amore in televisione.

La modella non ha mai voluto commentare, ma questo rumor le ha fatto perdere parecchi consensi: il profilo Instagram della bella Codegoni, infatti, nelle ultime settimane ha perso molti follower, che corrisponderebbero alle persone che hanno creduto alle chiacchiere sul suo conto.

L'ultimo gossip che sta circolando sull'ex protagonista del Trono Classico, è quello che la vorrebbe segretamente vicina ad un altro bellissimo influencer e modello che in passato ha partecipato a U&D, Luca Daffrè.