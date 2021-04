La nuova puntata di U&D andata in onda il 15 aprile ha proposto ai telespettatori ben due importanti ritorni. Tina Cipollari è riapparsa in video dopo una lunga assenza: l'opinionista, in collegamento da casa, ha fatto sapere che se non è in studio è perché sta traslocando a Torino. A "ripopolare" il parterre femminile, invece, ci ha pensato una vecchia conoscenza: Ida Platano è rientrata nel cast del dating-show per cercare un altro amore dopo la rottura con Riccardo Guarnieri.

Ida di nuovo protagonista del Trono Over di U&D

Giovedì 15 aprile, i fan di U&D hanno "riabbracciato" virtualmente una storica protagonista: a quasi un anno dalla sua ultima apparizione, Ida Platano è tornata nel Trono Over per restarci.

Come ha spiegato Maria De Filippi, la bresciana ha accettato l'invito della redazione di rientrare nel cast per cercare un altro principe azzurro, un cavaliere che possa farle battere il cuore come è successo con Riccardo Guarnieri qualche anno fa.

Molto emozionata e con un'inedita chioma scura, la parrucchiera ha spiegato le motivazioni che l'hanno spinta a partecipare per la seconda volta al dating-show di Canale 5: "Ho deciso di darmi un'altra possibilità".

Quando la conduttrice le ha chiesto se ha notato qualcuno quando era a casa, Ida ha fatto i nomi di Luca e Marco: è proprio con quest'ultimo, che la dama ha fatto il primo ballo della giornata.

Un trasloco dietro all'assenza di Tina da U&D

La puntata di U&D del 15 aprile, però, si è aperta con una sorpresa: Maria De Filippi ha aperto un collegamento con Tina Cipollari, che mancava dal programma da circa due settimane.

La vamp ha spiegato che la sua assenza in studio deriva da una questione privata: avendo deciso di trasferirsi a Torino, la collega di Gianni Sperti al momento è impegnata con un faticoso trasloco, lo stesso che la sta tenendo lontana dal dating-show.

La conduttrice ha scherzato con la romana sulla città dove ha scelto di andare a vivere (la stessa di cui è originaria Gemma Galgani), e lei è stata al gioco senza mai rendere pubblici i motivi che l'hanno spinta a lasciare la capitale improvvisamente.

Quando la dama 70enne ha cercato informazioni sul quartiere dove andrà ad abitare, Tina l'ha gelata: "Mi trasferisco la prossima settimana.

La zona è segreta, non la vengo certo a dire a te".

I telespettatori di U&D, però, non riescono a spiegarsi la scelta dell'opinionista di cambiare città, soprattutto perché il suo compagno è toscano e non piemontese.

Le seconde possibilità di Ida e Riccardo a U&D

Tornando ad Ida e alla chance che ha deciso di dare al suo cuore, è impossibile non paragonarla con quella che ha spinto il suo ex fidanzato a partecipare a U&D per la seconda volta. Era lo scorso settembre quando Riccardo si è ripresentato agli studi Elios per cercare un'altra persona che potesse fargli battere il cuore dopo la rottura con la parrucchiera.

Dopo un tira e molla durato qualche mese, Guarnieri ha deciso di lasciare la trasmissione insieme a Roberta Di Padua, altro storico volto del Trono Over.

La coppia ha detto addio al dating-show da un po' e, stando a quello che traspare dai social network, sembra ancora molto affiatata e innamorata.

Chissà che anche Ida non possa avere la stessa fortuna del cavaliere pugliese, ovvero quella di imbattersi in un uomo che possa farle tornare il sorriso dopo più di un anno vissuto da single. Chi sicuramente fa il tifo affinché questo accada, è Gemma Galgani: la torinese è molto amica della Platano e con lei condivide sia le gioie che i dolori che le hanno dato le tante frequentazioni che ha vissuto nell'ultimo periodo.