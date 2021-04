Cresce l'attesa per la prossima edizione di Temptation Island, il reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi che mette alla prova i sentimenti delle coppie in gara. Tanti i rumor che circolano in queste ore sul web, come quello legato alla coppia composta da Giulia Salemi e Pierpoalo Pretelli, dati in pole position come possibili partecipanti di questa nuova edizione in onda durante l'estate su Canale 5. A fare un po' di chiarezza, dopo le voci che si sono diffuse sempre più sui social, è stata Giulia Salemi.

La coppia Giulia Salemi - Pierpaolo Pretelli nel cast di Temptation Island?

Nel dettaglio, si era vociferato che alcune delle coppie nate quest'anno all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, potessero mettersi in gioco nel reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Tra queste vi era quella composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che, in queste settimane, ha entusiasmato il pubblico al punto da diventare una delle più amate e seguite di sempre nella storia del reality show Mediaset.

Ma come stanno le cose? I "Prelemi", così come sono soprannominati dai loro fan, si metteranno davvero in gioco nel reality show delle tentazioni di Canale 5?

La verità di Giulia Salemi sul reality show delle tentazioni

A rompere il silenzio, dopo le varie indiscrezioni, è stata Giulia Salemi che in una recente intervista ha messo un po' il freno a queste voci che la vedono coinvolta assieme al suo fidanzato.

"Io e Pierpaolo non ne sappiamo nulla" ha ammesso senza troppi mezzi termini la bella Giulia Salemi.

In questo modo, quindi, ha smentito anche le voci legate al fatto che i due fidanzati sarebbero stati già contattatii dalla produzione del reality show delle tentazioni.

A quanto pare, Giulia e Pierpaolo non avrebbero ricevuto nessun invito e quindi, per il momento, non figurerebbero nel cast di concorrenti di Temptation Island 2021.

Pochi giorni fa, anche un'altra coppia nata al GF Vip, aveva smentito la notizia della loro partecipazione. Trattasi di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. In questo caso, l'attrice siciliana ammise che non avrebbe avuto senso prendere parte quest'anno al reality show delle tentazioni, senza nascondere però che in futuro avrebbero potuto valutare tale ipotesi.

Le novità su Giulia e Pierpaolo dopo il GF Vip

Tornando alla coppia Giulia-Pierpaolo, Salemi ha confermato e ribadito ancora una volta che tra lei e il suo fidanzato tutto sta procedendo nel migliore dei modi.

"Siamo complici e ci rispettiamo molto" ha ammesso Giulia che dal prossimo 16 aprile debutterà nelle vesti di conduttrice del talk show Salotto Salemi, visibile in streaming su Mediaset Play.