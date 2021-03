Il Grande Fratello Vip ha chiuso i battenti da due settimane ma i concorrenti continuano a lanciarsi frecciatine a distanza. Questa volta è stato il turno di Andrea Zelletta che, in una recente intervista, non ha risparmiato delle accuse al vetriolo nei confronti di Giulia Salemi. Tutto è partito dal momento in cui la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha avuto da ridire sull'accesso alla finalissima di Andrea, ritenendo di non aver mai visto un finalista che conquistasse solo il 3% dei voti. A distanza di qualche giorno, Zelletta ha risposto per le rime e si è tolto qualche sassolino dalle scarpe anche verso Dayane Mello.

Dopo il GF Vip, Andrea Zelletta sbotta contro Giulia Salemi

Nel dettaglio, in merito alle dichiarazioni di Giulia Salemi che ha messo in discussione l'accesso alla finalissima di Zelletta, l'ex tronista non si è fatto problemi nel dire che secondo lui la ragazza abbia rosicato.

"Sono convinto che abbia rosicato. Io non sono andato in finale con il 3%" ha sbottato Zelletta aggiungendo poi che nel momento in cui c'è stata la sfida diretta tra lui e Pierpaolo Pretelli, è stato sconfitto con appena l'1/2% dei voti.

Zelletta ha poi ribadito che il fatto di non essere nominati all'interno della casa del Grande Fratello Vip, fa comunque parte del gioco ed è sicuramente anche merito suo, perché è riuscito a farsi volere bene dagli altri concorrenti che facevano parte di questa edizione.

E poi ancora rivolgendosi a Giulia Salemi, Zelletta ha rincarato la dose, alludendo al fatto che in due edizioni del reality show, la ragazza non sia mai riuscita a conquistare l'accesso alla finalissima.

Le parole di Andrea su Pierpaolo Pretelli

"Io partecipando ad una sola edizione ci sono arrivato" ha ammesso Andrea che così ha rigettato al mittente tutte le frecciatine che gli erano state mosse da Giulia nelle settimane precedenti.

Ma com'è, invece, il rapporto tra Andrea e Pierpaolo (fidanzato con Giulia) fuori dalla casa del GF Vip? Zelletta ha ammesso che si sentono ancora.

"Ci siamo sentiti una settimana fa. La nostra amicizia non ha avuto battute d'arresto" ci ha tenuto a precisare Andrea, aggiungendo poi che con l'attuale situazione che c'è nel nostro Paese, dato che vivono in due città differenti, non possono vedersi.

La frecciatina di Zelletta su Dayane Mello

Sulla coppia dei "Prelemi", invece, Andrea sostiene di non averli mai criticati e di essere stato uno dei primi a fare il tifo per questo amore sbocciato nella casa di Cinecittà.

Non è mancata neppure una stoccata a Dayane Mello in merito alla sua possibile partecipazione a Uomini e donne come tronista. "Farei un grande in bocca al lupo ai corteggiatori. Che coraggio" ha ironizzato Zelletta.