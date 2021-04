Nel corso della puntata di ieri sera del Maurizio Costanzo Show c'è stato un incontro che non è passato inosservato tra Tommaso Zorzi e Platinette. I due, nel corso degli ultimi tempi si sono punzecchiati a distanza sui giornali e sui social e anche in televisione. Il tema del dibattito è estremamente delicato ed ha a che fare con i diritti delle persone omosessuali. Alcune dichiarazioni di Platinette non sono piaciute a Tommaso che, anche all'interno della casa del Grande Fratello Vip, puntò il dito contro Mauro Coruzzi.

E così, nel corso della puntata del Costanzo Show di questa settimana, c'è stata la resa dei conti finale.

Platinette contro Tommaso Zorzi sul palco del Costanzo Show

Il primo a prendere la parola è stato proprio Platinette che dal palco dello storico talk show di seconda serata in onda su Canale 5, ha punzecchiato l'attuale opinionista dell'Isola dei Famosi, tirando fuori quelle che furono le sue dichiarazioni all'interno della casa del GF Vip 5.

"Al contrario di quello che può pensare Tommaso, se io non rappresento gli omosessuali è perché non voglio rappresentare nessuno" ha ammesso subito Platinette che, in questo modo ha messo le cose in chiaro dopo gli attacchi ricevuti dal giovane influencer.

'Mi hai promesso due sberle' incalza Platinette contro Zorzi

"Dato che mi hai promesso due sberle dalla casa del GF Vip, vorrei sapere se hai ancora voglia di darmele" ha proseguito ancora Platinette che in questo modo non ha perso tempo ad incalzare il suo "rivale".

A quel punto Tommaso non è rimasto in silenzio ed ha attaccato Platinette, facendogli presente il fatto che in una sua intervista lui avrebbe attaccato le persone omosessuali vittime di attacchi e aggressioni omofobe.

Una versione dei fatti che è stata smentita da Platinette, che ha chiesto a Zorzi di rileggersi attentamente quella sua vecchia intervista, dove sosteneva di essersi lamentato solo del fatto che le coppie gay possano affittare gli utero perché "non è un forno per fare i figli a loro immagine e somiglianza".

Tra gli ospiti del Costanzo Show anche Giulia De Lellis

Insomma un confronto acceso e serrato quello tra Tommaso e Platinette sul palco del Costanzo Show che ad un certo punto è stato interrotto dal padrone di casa, che ha preferito voltare pagina e andare avanti con la sua seguitissima trasmissione in onda su Canale 5.

Tra gli ospiti dell'appuntamento di ieri sera, infatti, c'era anche Giulia De Lellis un altro giovane volto molto amato dal pubblico social.

Giulia, Tommaso e Beatrice Valli hanno parlato del loro lavoro da influencer, ammettendo che la chiave del loro successo è sicuramente la semplicità che li contraddistingue.

Intanto Tommaso Zorzi prosegue la sua scalata di successo dal punto di vista televisivo.

Dopo la vittoria al reality show di Alfonso Signorini e l'attuale approdo nel cast dell'Isola dei famosi come opinionista, per lui sono in arrivo dei nuovi importanti progetti televisivi.

Il futuro televisivo di Tommaso Zorzi

Come ha svelato in una recente intervista, Mediaset ha intenzione di continuare a puntare su di lui e per questo motivo gli affiderà la conduzione di un nuovo format che verrà testato in estate e che potrebbe essere destinato alla seconda serata.

Nelle prossime settimane, inoltre, Zorzi dovrebbe debuttare anche alla conduzione di un nuovo talk show dedicato all'Isola dei famosi, che dovrebbe essere trasmesso in streaming soltanto su Mediaset Play.

La stessa "sorte" toccherà anche alla sua (ex) amica Giulia Salemi che in questi giorni sui social ha annunciato che debutterà alla conduzione del talk show "Salotto Salemi" che andrà in onda sul sito Mediaset.