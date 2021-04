Gemma Galgani e Tina Cipollari proprio non riescono ad andare d'accordo, sia all'interno che al di fuori di Uomini e donne. Attraverso una lettere pubblicata dal Magazine del programma, Gemma ha replicato alle dichiarazioni rilasciate in precedenza da Tina, asserendo di sentirsi offesa per il fatto che l'opinionista l'abbia definita "una nullità". La dama, inoltre, non ha perso occasione per lanciare una frecciata al suo ex storico Giorgio Manetti.

Tina ritiene Gemma una nullità, la replica di Galgani

Sia nello studio di Uomini e donne che sui vari settimanali di Gossip, Gemma e Tina si lanciano frecciate di ogni genere.

Le due protagoniste del dating show di Maria De Filippi non se le mandano a dire e nelle scorse settimane l'opinionista aveva dato della "nullità" a Gemma, sostenendo tra l'altro come la sua popolarità fosse dovuta alla sua storia con Giorgio Manetti, l'ex storico della dama. Tesi sostenuta e ribadita da Tina anche nel corso delle ultime puntate di U&D trasmesse su Canale 5. Ora la dama torinese ha deciso di replicare a quanto dichiarato da Tina Cipollari e lo ha fatto con una lettera indirizzata proprio alla sua "nemica".

Gemma Galgani a Tina: 'Non sono una nullità, è una grande offesa'

Nel dettaglio, Gemma Galgani ha scritto: "Non sono una nullità. È una grande offesa. Conosci solo una minima parte della mia vita”.

La dama non ha preso bene nemmeno le insinuazioni di Tina, che ha sostenuto che Gemma da "brutto anatroccolo" si sia trasformata negli anni grazie a vari ritocchi estetici, non ultimo il lifting facciale a cui si è sottoposta la scorsa estate. Nella missiva Galgani ha voluto punzecchiare l'opinionista, parlando della decisione della donna di traslocare in Piemonte, un modo a detta di Gemma per interessarsi alla sua vita: "Sotto sotto sei interessata alla mia vita e io alla tua".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Frecciata di Gemma a Giorgio: 'Deve a me e a U&D la sua popolarità'

In riferimento a Giorgio Manetti, invece, Gemma sembra avere le idee piuttosto chiare. La dama di Torino ha sostenuto che l'ex cavaliere fiorentino deve a lei la sua popolarità e non viceversa. A tal proposito Galgani ha scritto: "Credo sia lui a dovere al programma e a me la sua popolarità", aggiungendo, "e poi a lui piacevo così come ero".

Come si evince, il pensiero di Gemma è totalmente opposto a quello di Tina Cipollari. Per quanto concerne invece Giorgio Manetti, potrebbe arrivare una replica alle dichiarazioni della sua ex, visto che nei mesi scorsi l'uomo non ha mai perso occasione per punzecchiare e giudicare il percorso della sua ex a Uomini e donne.