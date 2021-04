Uno degli argomenti più caldi nel recente passato di Uomini e donne è stato quello relativo alla frequentazione tra Gemma e Rocco. Rocco Fredella, ex cavaliere del trono Over, nel corso di una recente intervista ha parlato di un retroscena accaduto dopo l'uscita dal dating show condotto da Maria De Filippi. L'uomo ha confessato di essere uscito dal programma molto giù di morale, a tal punto da pensare di rinchiudersi in convento e riflettere sulla sua vita. Rocco a PiuDonna.it ha raccontato di aver fatto di tutto per conquistare Gemma ma a lei non sarebbe piaciuto il suo carattere.

Secondo Fredella, la dama torinese è in cerca di un amore che non esiste, mentre lui cerca quello vero. Infatti, nelle ultime settimane lo stesso Fredella ha raccontato di aver incontrato Doriana. La donna lo avrebbe aiutato a riconquistare la sua vita e proprio per questo motivo l'ex cavaliere non esclude che ci sarà in futuro un matrimonio.

Rocco ha chiesto a Gemma di trascorrere una notte insieme

Nel dettaglio, l'ex spasimante di Gemma Galgani ha raccontato che dopo la frequentazione con la dama torinese ha pensato di recarsi in convento. Durante il periodo di conoscenza con Gemma, Fredella, stando alle sue parole, ha fatto di tutto per renderla felice e conquistare la sua fiducia. L'uomo ha rivelato che per farla innamorare di lui ha portato la donna a cena in un castello, al termine della serata aveva anche proposto di trascorrere la notte insieme.

Ma è stato proprio in quel momento che Rocco ha capito che tra lui e Gemma non poteva esserci un lieto fine. L'ex cavaliere si è reso conto di piacere soltanto fisicamente alla Galgani, ma a livello caratteriale non era il suo tipo: "Gemma deve fare pace con se stessa", ha detto Rocco.

'Dopo l'esperienza a U&D sono uscito devastato'

Durante l'intervista, l'ex cavaliere del trono Over ha raccontato il suo periodo difficile trascorso all'interno del programma: "Dopo dieci mesi sono uscito devastato", ha rivelato Rocco. Dopo sei lunghi mesi di frequentazione con Gemma Galgani, fatti prevalentemente di tira e molla, l'uomo ha deciso di lasciare lo studio per cercare l'amore vero, cosa che secondo Rocco, Gemma non ha intenzione di fare nella sua esperienza televisiva.

Fredella ha anche detto di aver avuto intenzione di rinchiudersi in un convento, se non fosse arrivata Doriana, la donna con la quale oggi convive. Grazie al suo nuovo amore, Rocco ha ripreso in mano la sua vita e avrebbe capito che "l'amore vero esiste". Doriana lo ha aiutato a non abbattersi e a superare ogni ostacolo che la vita mette di fronte. Rocco ha precisato di ringraziare ogni singolo giorno la sua compagna, con il desiderio di poterla un giorno sposare, proprio nel castello in cui aveva portato Gemma.