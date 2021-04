Al termine della puntata di Uomini&Donne dell'8 aprile, un'ex protagonista del Trono Over si è esposta su Instagram per commentare quanto è accaduto in studio. Valentina Autiero, infatti, ha voluto dire la sua sia sul percorso di Samantha Curcio sia sulle conoscenze che sta portando avanti il cavaliere Luca Cenerelli. La romana ha criticato la tronista dopo averla vista discutere con il corteggiatore Alessio su argomenti che lei ritiene futili.

Il pensiero di Valentina sui nuovi protagonisti di U&D

La puntata di U&D che è stata trasmessa su Canale 5 giovedì 8 aprile, è stata quasi interamente dedicata a Samantha e agli aggiornamenti sulle sue conoscenze.

La tronista ha eliminato un corteggiatore col quale non si è trovata bene in esterna e ne ha elogiato un altro che l'ha fatta sentire emozionata per tutto il tempo.

Alessio ha protestato per come il "rivale" ha parlato di lui, per questo è cominciato un lungo botta e risposta che ha coinvolto anche la napoletana Curcio.

Ad assistere all'appuntamento odierno con il dating-show, c'era anche Valentina Autiero: l'ex dama ha voluto esprimere un parere su quanto è successo in studio nel pomeriggio, soprattutto tra i ragazzi del Trono Classico.

Tramite il suo profilo Instagram, dunque, la romana ha fatto sapere: "Quanta ipocrisia in Samantha. Ora se uno non ha affrontato certi problemi non sarà mai in grado di farlo.

Lei è superiore e brava perché ha sofferto, vabbé".

L'ex volto del Trono Over ha usato il sarcasmo per contestare il comportamento che la tronista ha avuto con uno dei suoi spasimanti, quello che in una recente puntata ha ammesso di essere benestante e di non aver patito chissà quali sofferenze nella vita.

Polemica per il comportamento di Samantha a U&D

"Ma che cavolo ne sa lei di una persona che conosce a stento e parla una che ne ha affrontate di cose", ha proseguito Valentina nello sfogo social che i siti di Gossip stanno riportando l'8 aprile.

L'ex dama del Trono Over, dunque, pensa che Samantha abbia sbagliato quando ha puntato il dito contro Alessio, il corteggiatore che non avrebbe mai vissuto problematiche particolari nella sua vita.

"Io questa non la tollero proprio", ha chiosato Autiero nella Stories di Instagram con la quale ha voluto criticare l'attuale protagonista del Trono Classico di U&D.

Luca contestato dall'ex dama di U&D Over

Valentina ha espresso un'opinione anche sull'altro protagonista della puntata odierna di U&D. Luca Cenerelli ha aggiornato il pubblico degli sviluppi che hanno avuto le sue conoscenze durante la settimana: sebbene si sia trovato molto bene con una dama, l'uomo ha deciso di chiudere perché in lui non è scattato nessun sentimento.

Dopo aver appreso ciò, la romana Autiero ha scritto sui social network: "No vabbé, questo sta due ore a parlare della serata per poi dire che non ci esce più. Ma allora che ca...

la racconti a fare con questo entusiasmo? Giusto per stare seduto lì al centro".

Insomma, l'ex volto del Trono Over sembra avere le idee molto chiare sia sui colleghi di parterre che sui ragazzi che stanno animando la versione giovani del dating-show al quale lei ha partecipato per oltre cinque anni.

Valentina manca dal cast del programma di Maria De Filippi da qualche mese, ovvero da quando ha deciso di lasciare lo studio assieme a Germano. Questa conoscenza non è andata a buon fine, ma la donna non è più rientrata nel cast per rimettersi in gioco e cercare un altro amore.

Non è da escludere, però, che questo possa accadere in futuro: Riccardo Guarnieri, ad esempio, è stato riaccolto nel Trono Over solo dopo aver metabolizzato la rottura con Ida Platano.