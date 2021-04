Per ragioni che non sono state rese note, U&D ha dovuto fare a meno di Tina Cipollari per due puntate consecutive. L'opinionista del dating-show si è collegata da casa durante una recente registrazione, ma in quella successiva non è stata neppure nominata. I fan del programma hanno usato i social network per sottolineare quanto si sentisse la mancanza della "vamp" nell'appuntamento che è stato trasmesso il 7 aprile.

Tina salta una puntata di U&D per motivi sconosciuti

Perché Tina non ha partecipato alle ultime due puntate di U&D? Se nei giorni scorsi la romana era collegata con lo studio da casa sua, nell'appuntamento con il dating-show che è stato trasmesso il 7 aprile non è stata neppure citata.

Cipollari, dunque, manca dal programma da qualche tempo e nessuno conosce il motivo: c'è chi sospetta, però, che l'opinionista possa essere in quarantena fiduciaria ma che preferisca non rendere pubblica la notizia.

Mentre su Canale 5 andava in onda una nuova puntata del format di Maria De Filippi, alcuni spettatori facevano notare l'assenza della vamp per la seconda registrazione consecutiva (pare che questi episodi risalgano alla fine di marzo, tra sabato 27 e domenica 28).

Quando la conduttrice ha chiacchierato a distanza con Tina qualche giorno fa, ha scherzato con lei ma non le ha mai chiesto il motivo del suo allontanamento provvisorio dagli studi Elios.

"Sei agli arresti domiciliari?", ha chiesto ironicamente la padrona di casa quando ha dato il via alla puntata del giorno.

I commenti degli spettatori di U&D

La puntata di U&D che è andata in onda il 7 aprile, è stata incentrata sulla fine della conoscenza tra Gemma e Riccardo. Il cavaliere ha stroncato sul nascere il legame con Galgani, che già sognava un nuovo amore dopo la cocente delusione che ha vissuto con Maurizio Guerci.

Chi ha guardato il dating-show , però, non ha potuto non notare che Tina era totalmente assente: a differenza della precedente registrazione, stavolta Cipollari non era neppure in collegamento da casa sua per commentare le frequentazioni della sua "antagonista" del Trono Over.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Alcuni spettatori, inoltre, si sono esposti sui social network per sottolineare quanto si sentisse l'assenza della bionda vamp in studio: per tutta la durata della puntata odierna, infatti, è toccato a Gianni Sperti esprimere pareri e critiche nei confronti dei membri del parterre.

Nuova delusione d'amore per Gemma a U&D

"Ogni volta che manca Tina, prendo consapevolezza del perché guardo ancora questo programma: per lei", ha scritto una fan di U&D su Twitter mentre veniva trasmessa la puntata del 7 aprile senza Cipollari in studio.

Tra gli altri commenti che sono apparsi in rete su questa vicenda, spicca il seguente: "Senza di lei la noia pura. Ultimamente non ci sono personaggi interessanti o piacevoli".

Un altro utente ha palesato nostalgia nei confronti della bionda opinionista chiedendosi dove fosse finita, mentre un altro ancora ha sentenziato: "Tina manchi come l'aria".

Insomma, la collega di Gianni Sperti si conferma ancora una volta uno dei personaggi più forti del dating-show, uno di quelli che contribuiscono in modo importante al successo del programma. La rivalità tra Tina e Gemma, infatti, è una delle tematiche che Maria De Filippi affronta da anni, probabilmente perché è consapevole del fatto che sia uno degli argomenti preferiti e seguiti dal pubblico.

Ancora non si sa se Cipollari era regolarmente al suo posto nell'ultima registrazione di U&D (quella che c'è stata il giorno prima di Pasqua): le anticipazioni che sono trapelate dallo studio, infatti, non hanno dato delucidazioni su ciò.