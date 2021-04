Valentina Autiero non fa più parte del cast di U&D da qualche mese ma, secondo alle dichiarazioni che ha rilasciato di recente, sembra esserne diventata un'assidua spettatrice. L'ex dama, infatti, ha criticato il cavaliere Luca sui social network e ha commentato con lucidità il percorso di Gemma Galgani nel Trono Over. In merito ad un suo eventuale ritorno nel dating-show per cercare l'amore, la romana ha detto che le piacerebbe ma che non dipende solo dalla sua volontà.

I commenti di Valentina sui protagonisti di U&D

Mercoledì 21 aprile, un'ex volto di U&D ha catturato l'attenzione rilasciando dichiarazioni piuttosto pungenti nei confronti di alcuni ex colleghi.

Intervistata da radio RTL 102.5, ad esempio, Valentina Autiero ha detto cosa pensa dell'avventura più che decennale di Gemma nel cast del dating-show.

Quando un giornalista le ha chiesto di esprimere un parere su Galgani e sulle sue sfortune sentimentali, la romana ha fatto sapere: "Credo che lei sia entrata talmente tanto in un mondo fatto di altre cose, che è distolta dall'obiettivo di trovare l'amore".

L'ex dama del Trono Over, dunque, sposa il pensiero di chi sostiene che la torinese sia diventata un vero e proprio personaggio televisivo, e che sarebbe più interessata allo show e alle telecamere che a innamorarsi dopo anni di rifiuti e delusioni.

Parere positivo su U&D e su Temptation Island

Dopo aver rilasciato un'intervista in radio, Valentina si è spostata su Instagram per esprimere una sua opinione su uno dei protagonisti della puntata di U&D che è andata in onda il 21 aprile. Tra le Stories che la donna ha caricato sul suo account di recente, spicca quella dedicata al cavaliere che oggi è stato preso di mira da Angela per un messaggio che ha scritto contro di lei sui social network.

"Lo avevo detto settimane fa, lui è fasullo. L'involucro non corrisponde al suo essere un uomo, strano", ha digitato Autiero accanto ad una foto di Luca, il membro del parterre maschile che è stato attaccato per come si è rivolto ad una signora del parterre femminile.

A proposito del dating-show al quale ha partecipato per circa 5 anni, la romana ha risposto sinceramente quando le è stato chiesto se ci tornerebbe per cercare il principe azzurro.

"Sì, ci ritornerei perché non è finita come doveva, ma non dipende solo da me", ha detto Valentina nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando di recente.

Il percorso di Valentina a U&D Over

Quando le è stato domandato se parteciperebbe mai a Temptation Island, Valentina ha risposto che il ruolo di "tentatrice" non le si addice molto, ma non esclude questa possibilità a priori. "Potrebbe essere un modo per rimettermi in gioco", ha aggiunto Autiero nell'intervista radiofonica.

Insomma, l'ex protagonista di U&D è ancora single e non disdegnerebbe l'eventualità di tornare in televisione o nel cast del Trono Over oppure in quello del reality estivo di Canale 5.

I fan sicuramente ricorderanno che la romana ha lasciato il dating-show qualche mese fa per conoscere meglio Germano, un cavaliere che le aveva fatto perdere la testa con un romantico corteggiamento.

Questa frequentazione, però, è durata pochissimo: qualche settimana dopo aver abbandonato insieme lo studio, i due sono tornati per confermare la rottura per incompatibilità caratteriale.

Da allora, dunque, Valentina è sola e ammette pubblicamente che non le dispiacerebbe avere un'altra possibilità, un po' come è successo recentemente con Riccardo Guarnieri (attualmente fidanzato con Roberta Di Padua) ed Ida Platano, entrambi rientrati a U&D dopo aver messo fine alla loro turbolenta storia d'amore.