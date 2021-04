Svolte importanti nelle nuove puntate di Una vita: le anticipazioni raccontano che presto Bellita verrà a conoscenza di un retroscena su suo marito che la sorprenderà. Guai anche per Marcia, che finirà in prigione con l'accusa di essere l'artefice dell'uccisione di Ursula. Felipe proverà a difenderla, ma la situazione si complicherà più del previsto dopo l'intervento di Santiago. La povera Camino continuerà a soffrire per il suo amore impossibile con Maite e Felicia, decisa a separarle una volta per tutte, butterà la figlia tra le braccia di Ildefonso.

Genoveva sospettata della morte di Ursula, spoiler Una Vita

Nelle prossime puntate, la perfida Salmeron e Santiago si accorderanno per eliminare l'ex istitutrice. Ursula però farà in modo che il suo fazzoletto venga ritrovato nella tasca di Marcia. In questo modo tutti i sospetti della sua morte ricadranno sulla povera Sampaio.

A essere certo della sua innocenza sarà Felipe: secondo il suo intuito, a uccidere Ursula è stata la sua fidanzata Genoveva. Mancano pochi giorni al loro matrimonio e l'avvocato è sempre più teso e triste, visto che dovrà dare il suo addio definitivo a Marcia.

Camino vuole scappare in Francia con Maite

Come svelano le anticipazioni spagnole di Una Vita, Felicia accuserà Maite di aver messo sulla cattiva strada sua figlia.

Le due si amano ma non possono combattere per la loro relazione, destinata a essere tenuta nascosta. La pittrice, stanca di soffrire, deciderà di lasciare per sempre il quartierino.

Ildefonso, sebbene non ami Camino, si dirà pronto a fidanzarsi con lei per volere di Felicia. In questo modo tutti i pettegolezzi sul conto della giovane cesseranno.

La giovane Pasamar però si farà coraggio e andrà a casa della sua amata, pronta a scappare con lei in Francia. In quel momento verrà a sapere che Maite è stata arrestata.

José ha un altro figlio, anticipazioni Una Vita

El Choco non avrà la forza di confessare la verità su Julio a Bellita e pertanto chiederà aiuto a Cinta. José è molto preoccupato: come reagirà la moglie quando verrà a sapere che ha un figlio illegittimo?

Ramon lo metterà in guardia, consigliandogli di assicurarsi del fatto che Julio sia davvero chi dice di essere.

Cinta sarà del parere che José dovrebbe dire a Bellita la verità su Julio, ma il giovane si rifiuta. Durante un tranquillo pomeriggio, Bellita sarà sul punto di scoprire la verità sul giovane, ma José interverrà giusto in tempo. Ed ecco il colpo di scena: gli spoiler di Una Vita rivelano che Julio, una volta rimasto solo, farà una misteriosa chiamata a uno sconosciuto, che cosa sta nascondendo? Non resta che aspettare le nuove anticipazioni per scoprirlo.