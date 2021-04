Arrivano nuove anticipazioni riguardanti Un passo dal cielo, la Serie TV con protagonista Daniele Liotti nei panni di un'ex guardia forestale. Gli spoiler della sesta puntata che sarà in onda il 6 maggio su Rai 1 rivelano che Francesco Neri si avvicinerà a Dafne e sua figlia Lara al fine di scoprire qualcosa di più sulla morte di Emma. Manuela e Vincenzo, invece, rimarranno sconvolti dal ritorno di una figura, a loro molto familiare, dal passato.

Un passo dal cielo, sesta puntata: Vincenzo e Francesco indagano sulla morte del padre di Federica

Le anticipazioni di Un passo dal cielo, riguardanti la sesta puntata che sarà in onda giovedì 6 maggio dalle ore 21:20 su Rai 1, annunciano grandi novità per i propri telespettatori.

Nell'episodio della serata intitolato "Il confine", Vincenzo (Enrico Ianniello) e Francesco (Daniele Liotti) saranno impegnati nella risoluzione di un nuovo caso di omicidio. Nel dettaglio, il commissario Nappi e l'ex guardia forestale si troveranno a indagare sul decesso del padre di Federica, avvenuto in un piccolo paese di confine dove le piccole rivalità sono ancora all'ordine del giorno. Il genitore della ragazza non vedente morirà in circostanze misteriose. Per tale ragione i protagonisti della fiction si getteranno a capofitto nelle indagini per affidare alla giustizia il colpevole e capire come sono andati realmente i fatti.

L'ex guardia forestale sempre più complice di Dafne e Lara

Nel corso del nuovo appuntamento della serie tv in onda il 6 maggio, gli occhi saranno puntati sui due fratelli Nappi.

Manuela e Vincenzo, infatti, si troveranno davanti a una persona che ha fatto parte del loro passato, lasciandoli sconvolti. Un arrivo che rischierà di rovinare il loro equilibro ritrovato fino a questo momento.

Nel frattempo Francesco farà alcune indagini per scoprire le cause della morte della sua amata Emma. Per tale ragione, il protagonista di Un passo dal cielo diventerà sempre più complice di Dafne (Aurora Ruffino) e sua figlia Lara.

Alla fine l'ex guardia forestale arriverà a un passo dal scoprire chi ha posto fine alla vita della moglie e sopratutto come mai si conoscevano Emma e Dafne.

Dove eravamo rimasti

Nella quinta puntata della fiction in onda il 29 aprile, Vincenzo scoprirà un capitolo della vita di Carolina di cui era all'oscuro, mentre un giovane scalatore verrà accusato del decesso della sua fidanzata.

Infine Dafne e suo padre Cristoph saranno costretti ad affrontare i nodi del proprio rapporto.

Un passo dal cielo va in onda ogni giovedì in prima visione su Rai 1. Gli episodi già andati in onda sono disponibili in modalità on demand sulla piattaforma in streaming RaiPlay.