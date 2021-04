Non ci sono buone notizie per i sostenitori della storica coppia di Un posto al sole, formata da Silvia e Michele. Le anticipazioni delle puntate, che andranno in onda dal 12 al 16 aprile, rivelano infatti che i due si allontaneranno nuovamente. Il tutto avverrà dopo un riavvicinamento che lasciava ben sperare, ma purtroppo destinato a schiantarsi contro delle problematiche evidentemente ancora irrisolte. Nel frattempo anche Rossella dovrà affrontare la sua dolorosa separazione da Patrizio e lo farà prendendo una drastica decisione. Infine, in una storyline dai toni molto più leggeri, si assisterà all'ingresso di un nuovo personaggio femminile che si troverà ad interagire molto con Vittorio Del Bue.

Un posto al sole, spoiler aprile: è ancora crisi tra Silvia e il marito

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si potrà assistere ad un ritorno di fiamma fra Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci). Complice una bottiglia di vino di troppo portata via da Indica, i due avranno modo di ritrovare la perduta sintonia, ma tale idillio sarà purtroppo destinato a durare poco. I due, in seguito, dovranno infatti fare chiarezza sui loro sentimenti e il riscontro di tale confronto non sarà affatto positivo. Purtroppo le anticipazioni non forniscono molti dettagli, ma pare proprio che i due, dopo un promettente riavvicinamento, siano destinati di nuovo ad allontanarsi. Che sia la fine per la storica coppia?

Un posto al sole trame 12-16 aprile: Rossella prende una difficile decisione

Nelle prossime puntate di Upas, Rossella (Giorgia Gianetiempo) si renderà conto di quanto Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sia preso da Clara (Imma Pirrone). Dinanzi alla conferma dei suoi sospetti, la ragazza, fortemente delusa ed amareggiata, deciderà di tagliare definitivamente i ponti con il giovane Giordano.

Ross però non si limiterà a tenere a distanza il ragazzo, ma arriverà a prendere una drastica decisione per rescindere ogni legame con il suo ex. Di cosa si tratterà?

Un posto al sole, puntate aprile: Vittorio incontra Speranza

Sta per fare il suo ingresso, nella soap, il personaggio di Speranza. Questa ragazza, a quanto pare, sarà dotata di un'innata carica sensuale che la porterà a creare scompiglio nella famiglia Del Bue.

Le anticipazioni rivelano che la ragazza metterà in difficoltà Guido (Germano Bellavia) ed in seguito turberà anche le vite di Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) e Samuel (Samuele Cavallo). Inoltre pare che la ragazza nasconda un incredibile segreto. Le anticipazioni non svelano altro a riguardo, ma sottolineano il fatto che il giovane Del Bue farà di tutto per tenere la ragazza alla larga.