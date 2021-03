Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 5 al 9 aprile, verrà approfondita la crisi tra Clara e Alberto. Quest'ultimo, non accetterà di essere stato lasciato dalla ragazza e darà inizio a una battaglia, che costringerà Clara a rivolgersi a Niko e Giulia in cerca di aiuto. Rientrati da Milano, Filippo e Serena dovranno decidere il da farsi, ma le intromissioni di Roberto non consentiranno alla coppia di decidere in tranquillità. Franco si troverà in seria difficoltà ad indagare sui nuovi sabotaggi ai Cantieri. Complice qualche bicchiere di troppo, Silvia e Michele ritroveranno una certa intesa di coppia.

Guido sarà preoccupato dalla vita solitaria di suo figlio, ma una notizia improvvisa di Mariella lo distoglierà da questi pensieri. Vittorio si troverà a dover gestire una situazione apparentemente noiosa, ma che si rivelerà molto piacevole.

Lunedì 5 aprile: Filippo deve decidere come curarsi

Appena rientrato da Milano, Filippo (Michelangelo Tommaso), supportato da Serena (Miriam Candurro), dovrà decidere quale percorso terapeutico intraprendere per affrontare, nel migliore dei modi, la patologia neurologica. I due però dovranno tenere conto anche delle continue intromissioni di Roberto, deciso a dire la sua in merito a cosa sia meglio per la salute di suo figlio.

Clara e Alberto saranno sempre più in crisi. In particolare a far precipitare la situazione sarà quest'ultimo, con un gesto incauto.

Palladini infatti scaglierà tutta la sua rabbia contro la persona che ritiene responsabile della decisione della sua compagna di lasciarlo.

Martedì 6 aprile: Ferri in forte crisi

In questo episodio di Un posto al sole, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), preoccupato per il destino di Clara, cercherà di stare il più vicino possibile alla ragazza.

Nel frattempo Alberto (Maurizio Aiello), incapace di accettare che la donna lo abbia lasciato, prenderà una decisione davvero sorprendente.

Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si troverà a gestire due difficili situazioni che metteranno a dura prova i suoi nervi saldi. Da un lato dovrà sostenere Filippo nel suo complicato percorso terapeutico, dall'altro dovrà fronteggiare la situazione ai cantieri, ancora sotto attacco da parte del misterioso sabotatore.

Mercoledì 7 aprile: Silvia e Michele si riavvicinano

Patrizio avrà ancora dei sentimenti contrastanti e non saprà chi scegliere tra Clara e Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) avranno modo di ritrovare la sintonia di un tempo, grazie anche all'aiuto di una bottiglia di vino portato via da Indica.

Guido (Germano Bellavia) sarà molto preoccupato a causa dello stile di vita solitaria di suo figlio, ma verrà letteralmente spiazzato da una notizia di Mariella (Antonella Prisco). Di cosa si tratta?.

Clara (Imma Pirone), disperata per la perdita di Federico, deciderà di chiedere l'aiuto di Giulia (Marina Tagliaferri) per far si che Alberto rinunci al suo intento.

Giovedì 8 aprile: Alberto affronta Barbara

Franco (Peppe Zarbo) cercherà di tranquillizzare Angela (Claudia Ruffo) in merito ari rischi delle sue indagini ai cantieri.

Alberto, messo ormai alle corde, deciderà di affrontare Barbara (Mariella Valentini), mentre Patrizio deciderà di aiutare Clara nella sua lotta contro Palladini.

Silvia e Michele sembreranno pronti a chiarire i loro sentimenti. Torneranno finalmente insieme?

Venerdì 9 aprile: Niko aiuta Clara

Nell'episodio di Un posto al sole che chiuderà la settimana, Franco incontrerà sempre più ostacoli nel corso delle sue indagini ai cantieri. Riuscirà a trovare il colpevole?

Patrizio vivrà nuovi momenti di confusione sentimentale. Nel frattempo Clara, grazie al supporto di Niko (Luca Truco) prenderà un importante decisione riguardo Alberto.

Vittorio (Amato Alessandro D'Auria), scoprirà che quella che sembrava una situazione noiosa si rivelerà essere un'occasione per divertirsi.