Continuano ad appassionare le storie di Un posto al sole, la soap in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:45. Nella storica fiction daily proseguiranno i colpi di scena anche nelle prossime puntate. Una delle storyline della soap sarà ancora incentrata sul rapporto tra Barbara Filangieri e Alberto Palladini. L'entrata in scena della donna, interpretata da Mariella Valentini, ha dato il via a nuove dinamiche. L'attrice milanese, nota agli amanti delle soap opera per aver interpretato Giulia Blasi in Vivere, ha parlato della perfida datrice di lavoro in una recente intervista definendola "bieca".

Sul legame tra la donna e Palladini ha anticipato: "Si ribaltano i ruoli, è lei a gestire lui".

Anticipazioni da Mariella Valentini di Un posto al sole: 'I ruoli di Barbara e Alberto si ribaltano'

Prosegue inarrestabile il successo di Un posto al sole, la longeva soap italiana il cui debutto su Rai 3 risale al 1996. Come accade spesso nelle fiction di lunga durata, alcuni personaggi escono di scena e si dà al benvenuto a nuovi volti che diano vita ad altre storie. Uno di questi è Barbara Filangieri, datrice di lavoro di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), priva di scrupoli e decisa a fare di tutto per averlo al suo fianco. L'attrice che la interpreta, Mariella Valentini ha raccontato qualcosa del suo personaggio in una recente intervista.

"Barbara è bieca e ha provocato il caos", ha dichiarato l'interprete. Quanto al fatto che la donna tenga in pugno Alberto, Valentini ha ammesso: "I ruoli di Alberto e Barbara si ribaltano. Lei gestisce lui". Sempre nel corso dell'intervista, il volto della dark lady ha dichiarato di essere contenta di avere accettato di interpretare un personaggio di questo tipo, poiché attualmente vengono proposti pochi ruoli di donne di una certa età.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il matrimonio di Alberto è finito, l'uomo è fuori di sé: cosa è accaduto nelle recenti puntate di Un posto al sole

Nelle puntate di Un posto al sole andate in onda recentemente il matrimonio di Alberto e Clara (Imma Pirone) è arrivato al capolinea, complice la presenza ingombrante di Barbara Filangieri che ormai tiene sotto scacco l'avvocato.

La moglie dell'uomo ha deciso di separarsi, ma l'uomo non accetta la realtà e perde la testa. Colto da un momento di rabbia, Palladini le porta via il figlio. L'ex cameriera non sta con le mani in mano di fronte a questo gesto e si rivolge a Niko Poggi (Luca Turco) perché vuole fare causa al marito. La situazione appare complessa e sembra che la battaglia legale non finirà molto presto. Bisognerà attendere le prossime puntate della soap per vedere come andrà avanti la vicenda.