Il ritorno di Marta Guarnieri avverrà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 il 12 aprile. Attualmente, la giovane e il marito Vittorio stanno attraversando un periodo burrascoso per via dei reciproci tradimenti. Lei si trova a Parigi dal fratello Riccardo, mentre Conti è a Milano. L'uomo sta male per via di un incidente avuto mentre cercava di raggiungere la moglie in Francia. Nelle prossime puntate Beatrice avvertirà Marta dei problemi di Vittorio e la fotografa deciderà di fare ritorno in Italia. La situazione, stando alle anticipazioni, non migliorerà, specialmente per la presenza di Dante Romagnoli che cercherà di screditare Vittorio, arrivando persino a modificare un discorso scritto per il commendatore Guarnieri.

Per capire di cosa si tratta è necessario anticipare che ci sarà un evento importante al Circolo organizzato su proposta dell'italoamericano.

Anticipazioni dal 12 al 16 aprile de Il Paradiso delle signore: Dante non è disposto a rinunciare a Marta

Marta Guarnieri tornerà molto presto ne Il Paradiso delle Signore. Non sarà una breve parentesi come è accaduto qualche mese fa quando è rientrata da New York. Stavolta il personaggio interpretato dall'attrice Gloria Radulescu ritornerà definitivamente a Milano per risolvere i problemi con il marito Vittorio che è venuto a sapere di un bacio tra lei e Dante Romagnoli durante il suo soggiorno americano. Una telefonata di Beatrice, testimone della sofferenza del cognato, spingerà Marta a tornare.

Tuttavia, la presenza dell'italoamericano complicherà le cose. Le anticipazioni rivelano che nelle prossime puntate l'uomo non rinuncerà facilmente alla figlia di Umberto. L'occasione per screditare il rivale Conti arriverà in occasione di un evento mondano al Circolo. Romagnoli, infatti, proporrà di organizzare un ricevimento dove saranno presenti degli investitori stranieri e l'ospite d'eccezione Alan Sterling.

Durante l'evento il commendatore Guarnieri dovrà tenere un discorso, scritto per l'occasione da Federico. Per guadagnare punti agli occhi di Guarnieri e screditare Vittorio, Dante proverà a modificarne il contenuto ma Beatrice riuscirà a salvare la situazione.

Marta torna a vivere a Villa Guarnieri nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore

Il rientro in Italia di Marta, previsto nella puntata de Il Paradiso delle signore del 12 aprile, non risolverà subito la crisi del suo matrimonio, ma permetterà ai due consorti di confrontarsi. Vittorio è a conoscenza del tradimento di Marta, la quale però non sa che lui ha fatto lo stesso con Beatrice. Il suo ritorno a Milano sarà l'occasione per Conti di confessare ciò che è accaduto con la cognata. Marta deciderà di tornare, almeno per il momento, a vivere a Villa Guarnieri. Pur volendo tornare come prima, i problemi dovranno essere risolti gradualmente e la giovane si prenderà del tempo. Al contrario, Vittorio vorrà gettarsi tutto alle spalle e tornare a vivere con la moglie, ma dovrà fare i conti con il fatto che Romagnoli frequenta la casa dei Guarnieri e ciò complicherà ancor di più la situazione.

L'incontro con Romagnoli non lascia Marta indifferente: anticipazioni 2021 de Il Paradiso delle signore

Anche se lontani, i coniugi Conti non smetteranno di pensare l'uno all'altro. Marta si ritroverà a vivere, per sua volontà, dal padre Umberto, mentre Vittorio rimarrà ad abitare nella loro casa. Per la fotografa, infatti, sarà necessario mantenere delle distanze dal marito. Tuttavia, l'impresa per la giovane non si rivelerà facile. A Villa Guarnieri incontrerà Dante Romagnoli per la prima volta dal loro flirt negli Stati Uniti e Marta capirà di non essere ancora indifferente al fascino dell'uomo. Le anticipazioni rivelano che l'incontro con l'italoamericano provocherà nella figlia di Umberto una certa inquietudine e ciò non renderà semplice il ricongiungimento con il marito Vittorio.