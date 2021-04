Continua su Rai 1 l'appuntamento della Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 12 a venerdì 16 aprile, Marta tornerà a Milano e sarà il momento del confronto con Vittorio: la donna al momento però non sarà disposta a perdonarlo. Intanto Giuseppe farà in modo che Irene venga incolpata delle contraffazioni in sartoria, mentre Cosimo accuserà pubblicamente Umberto della morte di Achille Ravasi.

Marta torna a Milano

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" che sarà mandata in onda lunedì 12 aprile, dopo la chiamata ricevuta da Beatrice, Marta deciderà di tornare a Milano.

Cosimo sarà intento a leggere la lettera del padre, specie dove menzionerà Umberto Guarnieri. Intanto al Paradiso sarà celebrata la vittoria ciclistica di Rocco, mentre le Veneri inviteranno Nino al cinema per farlo avvicinare a Dora. Marta invece giungerà in città e insieme a Vittorio parleranno della propria situazione sentimentale.

Nell'episodio di martedì 13 aprile, in sartoria inizieranno a esserci dubbi sul fatto che possano esserci state delle contraffazioni e Giuseppe se la prenderà con Girolamo, mentre Armando controllerà la situazione in magazzino. Nel frattempo Nino si presenterà al cinema, ma andrà via dopo la fine del film e Dora ci resterà male [VIDEO]. Inoltre Dante informerà Umberto e Adelaide di aver proposto al Circolo di svolgere un ricevimento, nel corso del quale ci sarà come ospite d'onore Alan Sterling.

Dopo New York questa sarà la prima occasione di incontro tra Romagnoli e Marta.

Marta e Vittorio si pensano

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 14 aprile, Dora sarà sempre più interessata a Nino e le Veneri indagando, scopriranno che è un seminarista. Nel frattempo Adelaide avvierà i preparativi per l'evento insieme a Ludovica.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Intanto Giuseppe cercherà di discolparsi dalle accuse e racconterà ad Armando che Irene è alla ricerca di un abito per un evento in fiera. In tutto questo Marta e Vittorio si penseranno reciprocamente, ma manterranno le distanze.

Nella puntata di giovedì 15 aprile, Armando noterà Irene nascondere un abito in magazzino e penserà che i dubbi di Giuseppe non erano del tutto infondati.

Cosimo riceverà un cablogramma dall'America, il quale non farà altro che aumentare i suoi sospetti su Umberto. Le paranoie del ragazzo non faranno stare tranquille Ludovica e Gabriella. Nel frattempo Dante proverà a modificare il discorso di Umberto, al solo scopo di mettere in cattiva luce Vittorio. Beatrice interverrà subito a difesa di Conti. Inoltre le Veneri tenteranno di dissuadere Dora dal pensare a Nino, ma la ragazza è ormai innamorata di lui.

Armando sospetta di Irene

In base agli spoiler di venerdì 16 aprile, Vittorio vorrebbe che le cose tra lei e la moglie tornassero come prima, ma lei non sembrerà al momento propensa a perdonarlo. Armando continuerà a sospettare di Irene, mentre Rocco starà vicino alla giovane Cipriani e tra i due accadrà qualcosa di inatteso.

Infine durante il ricevimento al Circolo, irromperà come una furia Cosimo e accuserà pubblicamente Umberto della morte di Achille Ravasi.