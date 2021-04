Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Una vita. Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena clamorosi legati alla coppia di cattive composta da Ursula e Genoveva. Tra le due dark lady della soap spagnola ci sarà la resa dei conti finale: la situazione arriverà a degenerare nel momento in cui la megera informerà Felipe del fatto che il bambino di Genoveva potrebbe non essere suo. A quel punto, la Salmeron si renderà conto che la sua ormai ex alleata è diventata pericolosa e bisogna darle una lezione esemplare.

Le anticipazioni spagnole di Una vita: la follia di Genoveva

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate spagnole di Una vita rivelano che Ursula ormai in rotta di collisione con Genoveva, deciderà di informare l'avvocato del fatto che quel bambino che porta in grembo la donna, potrebbe non essere suo.

La reazione di Felipe, però, sarà a dir poco spiazzante: l'uomo non crederà minimamente alle parole di Ursula ritenendo che sia l'ennesimo colpo di testa della megera, la quale si è fatta vedere per le strade del quartiere in abito da suora e ha confessato di comunicare con i defunti.

Insomma Felipe non crederà neppure ad una sola parola di quello che lei gli ha detto e penserà semplicemente che l'ex istitutrice sia totalmente impazzita.

Ursula e Genoveva: la resa dei conti finale in montagna

L'avvocato, quindi, non metterà in discussione la fedeltà della sua amata ma intanto Genoveva si renderà conto che Ursula è diventata davvero pericolosa e ormai è completamente fuori controllo.

Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una vita rivelano che la Salmeron deciderà di dare appuntamento ad Ursula in montagna: dice di volerle parlare al riparo da occhi indiscreti per mettere fine una volta per tutte alle ostilità che ci sono tra di loro.

Ursula accetterà la proposta e, una volta che si ritroverà "faccia a faccia" con la sua nemica, si mostrerà fintamente conciliante nei suoi confronti. In mente, però, ha ben altri progetti: pugnalare a morte la dark lady di Acacias che intanto sa benissimo di avere tutta la situazione sotto controllo.

Spoiler spagnoli Una vita: Ursula viene uccisa

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Ursula tirerà fuori un coltello con il quale intende colpire la sua rivale. Le anticipazioni spagnole della soap Una vita rivelano che la megera verrà colpita a tradimento alle spalle. A premere il grilletto sarà Israel, alleato di Genoveva, che proprio come la sua complice ha tutto l'interesse a zittire Ursula per l'eternità.

E così, per la donna non ci sarà più nulla da fare: Ursula si accascerà sulla neve, ma non prima di aver maledetto per l'ultima volta la sua nemica Genoveva che assisterà alla scena fiera di quanto è accaduto.