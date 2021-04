La tanto attesa reunion di Friends ha finalmente una data d'inizio produzione: la settimana del 5-10 aprile 2021 l'intero cast della storica sitcom si ritroverà nuovamente all'interno dello studio 24 della Warner Bros in California. L'episodio sarà uno speciale di un'ora distribuito dalla piattaforma on-demand di Hbo. Non sarà un ritorno a tutti gli effetti per la serie bensì un'occasione per ritrovarsi dopo molti anni, un regalo per tutti i fan della serie.

Hbo aveva previsto la messa in onda dello speciale per maggio 2020 ma i ritardi dovuti alla pandemia in corso cambiarono la tabella di marcia del network.

Adesso pare tutto pronto per il via alle riprese nello stesso studio della cittadina di Burbank dove nel 1994 Friends fece il suo debutto di fronte a un pubblico dal vivo.

Friends Reunion: cosa sappiamo dell'episodio speciale

L'episodio vedrà il ritorno di tutti i sei protagonisti della Serie TV originale di Nbc: Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joy), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross) hanno detto di sì al progetto (per la faraonica cifra di 2,5 milioni di dollari a testa), a produrlo ancora una volta ci saranno i creatori originali Kevin Bright, Marta Kauffman and David Crane.

Lo speciale sarà diretto da Ben Winston e la novità principale sarebbe la mancanza di una sceneggiatura: i sei protagonisti non seguiranno un copione, ma tutto avverrà spontaneamente come succede a un vero gruppo di amici che non si vede da tanto tempo.

Lo stesso Schwimmer (Ross nella serie) in un'intervista rilasciata alla BBC durante il Graham Norton Show ha così dichiarato: "Niente è sceneggiato e noi non interpreteremo i personaggi". Durante un podcast con Rob Lowe, invece, Lisa Kudrow (Phoebe nella serie) ha così dichiarato: "Siamo noi, riuniti insieme cosa che non accadeva di fronte a un pubblico dal 2004, quando ci siamo fermati".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Fiends Reunion: quando andrà in onda

Lo speciale televisivo di Friends sarà un tuffo nel passato e nei ricordi dei suoi protagonisti ma anche del pubblico che ha sempre sperato di poter rivedere sul piccolo schermo i sei amici. La serie ha terminato la sua corsa nel 2004 dopo 236 episodi, raggiungendo ascolti impressionanti e portando a casa il prestigioso premio della Tv: l'Emmy Awards.

Il mistero avvolge ancora il contenuto di quello che porteranno in scena i sei "amici"; sono iniziate invece le speculazioni sulla possibile messa in onda dello speciale. Programmata in origine per il 27 maggio 2020, data del debutto della piattaforma on-demand Hbo Max, l'episodio è stato più volte rimandato. Con la conferma delle riprese potremmo verosimilmente vedere il ritorno di Friends in tv verso il concludersi della stagione estiva.