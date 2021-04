Drammatici momenti accadranno in Una vita, la soap opera tra le più amate dai telespettatori italiani. Le trame provenienti dalla Spagna svelano che l'assoluta protagonista sarà Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Nel dettaglio la dark lady proverà a uccidersi dopo il tentativo fallito di abortire a causa del marito Aurelio Quesada.

Una vita: Genoveva e Aurelio diventano marito e moglie

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate trasmesse in Spagna a inizio aprile sull'emittente La 1, raccontano che Genoveva sarà protagonista di un colpo di testa, dopo la decisione di tornare a minacciare il vicinato.

Infatti la storia tra la dark lady e Felipe è giunta al capolinea. Lui ha dimostrato di non provare alcun affetto nei confronti di Salmeron, che si è ritrovata costretta a cercare un nuovo alleato per continuare a vivere ad Acacias 38. Per questo motivo la donna ha stretto un'alleanza con Aurelio, un giovane giunto nel vecchio quartiere in compagnia della sorella Natalia. Purtroppo Quesada ha dimostrato di non essere una persona affidabile, visto che non ha fatto nulla per evitare l'attentato anarchico che ha posto fine alle vite di Antonito, Carmen e Marcelina.

Dopo queste vicende i telespettatori assisteranno a un salto temporale di cinque anni, dove ritroveranno Genoveva e Aurelio marito e moglie, anche le loro nozze saranno prive di sentimento e celebrate solamente per interesse.

Il fratello di Natalia impedisce alla moglie di abortire

Dagli spoiler dello sceneggiato iberico si evince che Genoveva scoprirà di essere in attesa di un bambino. Tuttavia non avrà intenzione di portare avanti la gravidanza, tanto da cercare qualcuno che possa permetterle do abortire. Per questo motivo chiederà aiuto a Ignacio, il nipote di Bellita, ma il suo piano verrà scoperto da Aurelio, che riuscirà a fermare la moglie appena in tempo.

La dark lady tenta di togliersi la vita con dei sonniferi

Nel frattempo tutti i vicini si schiereranno contro Quesada, mentre Genoveva renderà pubblica la sua dolce attesa. In seguito verrà raggiunta da una telefonata che la destabilizzerà, per questo motivo cercherà di manipolare Luzdivina, la nuova domestica, affinché le procuri dei sonniferi.

La donna sarà sul punto di togliersi la vita e dopo avrà un incontro fortuito con Felipe che alimenterà solamente il rancore nei suoi confronti.

Successivamente il servo Marcelo troverà Genoveva a terra e chiamerà Ignacio in soccorso per tentare di salvarla dalla morte certa. Alla fine il giovane riuscirà a salvare la moglie di Aurelio grazie all'aiuto di Luzdivina.