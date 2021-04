Che fine ha fatto Tina Cipollari e perché non è presente nelle puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5? È questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan della storica trasmissione di Maria De Filippi, i quali ormai da un po' di tempo stanno facendo i conti con l'assenza in studio della storica opinionista del dating show Mediaset. Un'assenza che non è passata inosservata e che, nelle ultime ore, ha allertato ancora di più i fan dato che Cipollari non era presente neppure nell'ultima registrazione del 10 aprile.

Tina Cipollari ancora assente in studio a Uomini e donne

Resta il "mistero" sull'assenza di Tina Cipollari a Uomini e donne e intanto sul web e sui social circolano diverse ipotesi.

Si era parlato di un suo possibile abbandono al programma per dedicarsi ai preparativi per il matrimonio con Vincenzo ma qualcuno è arrivato addirittura a temere che l'opinionista possa aver detto addio per sempre alla trasmissione che la vede protagonista sul piccolo schermo da oltre vent'anni.

Non si esclude, poi, che l'assenza di Tina possa essere legata a motivi di salute: forse si trova in quarantena? Un'ipotesi che non va scartata dato che già in passato l'opinionista era stata in isolamento per diverso tempo, saltando alcune registrazioni di Uomini e donne.

I fan di Tina Cipollari preoccupati per la sua assenza in tv

Tante ipotesi che, al momento, non trovano conferma da parte della diretta interessata: nonostante il grande clamore che sta suscitando la sua assenza nel programma di Maria De Filippi, Cipollari ha preferito non rispondere.

Eppure i fan si sono riversati sui suoi ultimi post pubblicati su Instagram per chiederle cosa stesse succedendo e soprattutto augurandosi di rivederla al più presto di nuovo in trasmissione da Maria De Filippi.

"Tina torna oppure non guarderò più Uomini e donne" ha scritto un ammiratore di Cipollari mentre qualcun altro che ha fatto notare che senza di lei, il programma del pomeriggio di Canale 5, non avrebbe senso.

Il rapporto tra Tina Cipollari e Maria De Filippi

Insomma attestazioni importanti quelle dei fan della trasmissione nei confronti dell'opinionista che proprio in questi giorni ha rilasciato una nuova intervista al settimanale "Nuovo".

Tina ha festeggiato i primi vent'anni di carriera a Uomini e donne e per l'occasione ha ringraziato di cuore Maria De Filippi per averla voluta e per aver sempre creduto in lei.

Durante l'intervista, Cipollari ha parlato anche del suo matrimonio, rivelando che al momento non sarebbe imminente e che non ha chiesto alla De Filippi di farle da testimone di nozze, per evitare di metterla in imbarazzo.