Daydreamer sta appassionando i telespettatori da quasi un anno e ora si avvicina inesorabile il gran finale della soap opera turca. Can e Sanem stanno vivendo un momento difficile che però li sta facendo riscoprire l'amore e la passione che c'è stata tra di loro fin dai primi istanti. Nelle prossime puntate il Divit e la Aydin torneranno ad essere una coppia e, nonostante qualche intoppo a volte anche divertente, saranno finalmente felici di vivere il loro amore. Infatti arriveranno addirittura a progettare un viaggio, ma poi accadrà qualcosa di terribile che distruggerà completamente il loro sogno.

Sarà la forza dell'amore ad entrare a gamba tesa in una situazione che apparirà disperata e senza via d'uscita, scrivendo così il lieto fine. Ma vediamo i dettagli nel seguito della news.

Can e Sanem tornano insieme nelle puntate di Daydreamer

Can e Sanem hanno vissuto un anno molto duro, lontani l'uno dall'altra a causa di un fraintendimento, manipolato abilmente da Yigit. Ora però le cose sembrano essere cambiate per i protagonisti di Daydreamer e finalmente i due riescono a chiarire il passato e finalmente tornare ad amarsi liberamente come fidanzati. La felicità è sui loro volti e i due, ad un certo punto, decidono di partire e di fare un giro intorno al mondo insieme, prima di mettere radici e di formare una famiglia.

Iniziano così i preparativi e arriva il tanto atteso giorno della partenza. Caricata la macchina iniziano il loro viaggio verso la prima meta, ma ecco che, prima di arrivare al gran finale di Daydreamer, la vettura ha un incidente e Can rimane seriamente ferito. La corsa in ospedale e il coma, spaventano Sanem che prega di non perderlo.

Il giovane poi si risveglia, per la felicità di tutta la famiglia.

Daydreamer anticipazioni, il nuovo Can Divit

La felicità di Sanem per il risveglio di Can presto si trasforma in un vero incubo: il giovane fotografo dopo averla vista dice chiaramente di non conoscerla. Si tratta di uno scherzo? Questo è il primo pensiero della giovane, la quale capisce subito che il Divit sta parlando sul serio e che realmente non ha idea di chi lei sia.

Addirittura parlando con la sua famiglia chiede di Polen, la sua ex fidanzata. Ma che cosa gli è accaduto? Il medico spiega che il trauma ha cancellato parte della sua memoria, purtroppo quella in cui lui amava Sanem. La protagonista di Daydreamer cercherà in tutti i modi di risvegliare i suoi ricordi, ma tutto sarà inutile e la Aydin, ad un certo punto, penserà di arrendersi al triste destino.

Il gran finale di Daydreamer, l'amore trionfa

Can non ricorda il volto di Sanem e nemmeno l'amore che prova per lei. Ma qualcosa in "quella ragazza" attira la sua attenzione al punto tale da farlo nuovamente innamorare di lei. Il gran finale di Daydreamer vede così il Divit guardare nuovamente la Aydin con interesse fino a provare nuovamente quel sentimento unico e travolgente.

I due così tornano pian piano ad essere una coppia e a ricostruire, anzi a costruire, un nuovo rapporto e una nuova storia. Nelle ultime puntate i due si sposano e Sanem resta incinta di tre gemelli, che arrivano a coronare il loro sogno d'amore.