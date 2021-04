La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad imperversare sui giornali e in tanti si chiedono quale sia la verità dei fatti in merito alla presunta crisi. La conduttrice, intervistata da Striscia la notizia per la consegna del tapiro, ha smentito queste voci eppure le ultime indiscrezioni riportate dal settimanale "Chi" rivelano che la situazione tra i due fidanzati non sarebbe delle migliori. A quanto pare, infatti, l'attore turco star della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, starebbe soffrendo per la situazione che si è venuta a creare.

Si parla ancora di crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, secondo la ricostruzione fatta dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, nel momento in cui si sono rincorse le voci di crisi in corso tra Can e Diletta, l'attore turco avrebbe scelto di sospendere il suo account Instagram, dove veniva seguito da oltre 8 milioni di followers.

"Perché Can Yaman sta soffrendo, e non vuole condividere questo momento con nessuno se non con i suoi angeli custodi, Francesco e Roberto", scrive il settimanale di Gossip.

E a quanto pare, per staccare un po' la spina da tutto e tutti, l'attore turco avrebbe deciso di sbarcare all'Isola d'Elba per prepararsi al meglio ad affrontare il ruolo di Sandokan nell'omonima serie tv che lo vedrà presto protagonista.

L'attore Can Yaman avrebbe bruciato troppo le tappe con Diletta

Sempre sulle pagine di "Chi", si allude al fatto che Can con la sua fidanzata Diletta avrebbe bruciato le tappe troppo frettolosamente, al punto da trovare un freno da parte della conduttrice sportiva.

Diletta, infatti, viene descritta come una donna libera che ha sempre ascoltato e seguito il suo cuore e che in questo momento sta investendo molto nel suo lavoro.

Sta di fatto che, secondo il settimanale, l'ultima volta che i due si sarebbero visti risale alla domenica di Pasqua, quando poi hanno pubblicato anche una nuova foto di coppia sui social.

Per la coppia Can Yaman - Diletta si parla di rapporti congelati

"Da allora i rapporti si sono congelati" fa sapere la rivista di gossip, confermando così che il clima non sarebbe dei migliori e che la crisi tra Can e Diletta sarebbe ancora in corso.

In tutta questa vicenda, l'unico che continua a mantenere il silenzio è proprio Can Yaman: per il momento non ha confermato ne tantomeno smentito le notizie che circolano sul suo conto e su quello di Diletta.

L'attore turco, dopo essere sparito dai social, ha scelto di trincerarsi in un rigoroso silenzio concentrandosi soltanto sugli impegni lavorativi che lo vedranno protagonista.

Riuscirà a tornare il sereno con la conduttrice sportiva di Dazn? Lo scopriremo nelle prossime settimane.