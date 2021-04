Nei giorni scorsi sul web aveva cominciato a circolare un Gossip su una coppia nata a Uomini e donne di recente: secondo tali indiscrezioni Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sarebbero stati in crisi a neppure due mesi di distanza dalla scelta. Ad alimentare questa voce era stato uno strano gesto: la dama aveva cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto in cui appariva assieme al fidanzato. Poche ore fa, però, con alcune Stories, però, il cavaliere pugliese ha fatto sapere che in realtà va tutto bene e che lui e la compagna sono felicissimi.

Nessuna rottura tra Riccardo e Roberta di Uomini e Donne

In risposta ai gossip che sono circolati sul loro conto di recente, i protagonisti del Trono Over hanno deciso di realizzare un paio di Stories con l'intento di fare chiarezza.

Sabato 17 aprile, infatti, sull'account di Guarnieri sono stati pubblicati due video nei quali lui e la fidanzata appaiono vicini e soprattutto affiatati. "Girano voci che dicono che ci siamo lasciati, ti piacerebbe eh?", ha detto il cavaliere con tono scherzoso.

Di Padua ha sorriso alla battuta della sua dolce metà e anche lei ha negato i rumor che la volevano lontana dall'uomo che l'ha scelta davanti alle telecamere neppure due mesi fa.

Riccardo e Roberta innamorati dopo Uomini e Donne

"Per queste voci che girano su di noi, brindiamo", ha aggiunto Riccardo con un bicchiere in mano e a favore di obiettivo.

I gossip su una presunta crisi in corso tra i protagonisti del Trono Over, dunque, sono stati smentiti con il sorriso sulle labbra dai diretti interessati.

Dopo essere stati lontani per un breve periodo per impegni di lavoro, ieri sera Guarnieri e Di Padua erano insieme e ne hanno approfittato per rassicurare i fan sulla solidità della loro unione.

L'amore che il pugliese ha detto di provare per Roberta quando l'ha scelta negli studi di Uomini e Donne, è ancora molto forte: lo spegnimento dei riflettori e l'impatto con la vita quotidiana, pare non abbiano intaccato il legame che è nato davanti alle telecamere del dating-show di Canale 5.

Ida Platano torna a Uomini e Donne

Smentita la crisi tra Riccardo e Roberta, vengono meno anche tutte le supposizioni che i fan di Uomini e Donne hanno fatto negli ultimi giorni. Dopo aver appreso del presunto allontanamento tra la dama e il cavaliere, alcuni avevano iniziato a fantasticare su un ritorno in studio di entrambi prima per raccontare i motivi dell'addio e poi per rientrare ufficialmente nel cast.

Le voci su Guarnieri e Di Padua hanno cominciato a serpeggiare sul web proprio quando Ida Platano è tornata nel Trono Over per cercare l'amore. Risale a pochi giorni fa, infatti, la messa in onda della puntata in cui la parrucchiera ha confermato la sua intenzione di darsi un'altra possibilità e magari imbattersi in una persona che possa farle perdere la testa.

Il "triangolo amoroso" che per tanto tempo ha intrattenuto i telespettatori del dating-show, dunque, non si ricomporrà, almeno per il momento: Riccardo e Roberta sono felicemente fidanzati, mentre la ex di lui siede di nuovo al fianco di Gemma Galgani nel parterre del programma del quale è stata assoluta protagonista negli ultimi anni.

Ancora non è noto se Ida abbia iniziato a frequentare qualcuno oppure se si stia guardando attorno, nell'attesa che uno dei cavalieri la corteggi.