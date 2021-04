Continua su Rai 1 l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, che viene mandato in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:55. In base alle trame della settimana dal 19 al 23 aprile, Marta e Vittorio sembreranno non riuscire a trovare un punto d'incontro, con Dante Romagnoli che s'intrometterà tra i due. Inoltre Cosimo continuerà nelle sue accuse contro Umberto, mentre Armando scoprirà che dietro alle truffe ai danni del Paradiso c'è la mano di Giuseppe.

Irene disperata per l'Amato

Nella puntata de Il Paradiso delle signore, che sarà trasmessa lunedì 19 aprile, Irene si sentirà in colpa nei confronti di Maria, ma non le dirà nulla del bacio scambiato con Rocco.

Marta si confronterà con Beatrice, che sembrerà ormai essersi messa da parte. Intanto Alan Sterling sarà soddisfatto della serata al Circolo e inviterà Dante a organizzare un incontro con Marta e Vittorio, al fine di fargli una proposta molto allettante prima di partire. Inoltre le accuse rivolte da Cosimo a Umberto finiranno sulle pagine di un giornale e Adelaide non potrà che essere preoccupata della situazione.

Nell'episodio di martedì 20 aprile, Rocco e Irene cercheranno di capire cosa provano l'uno per l'altra, con Maria che sarà disperata a causa di Amato. Umberto si troverà con la reputazione ormai danneggiata e reagirà contro Cosimo, con quest'ultimo che scoprirà il potere della famiglia Guarnieri.

Nel frattempo Marta informerà Vittorio del fatto che Sterling vorrebbei occuparsi della campagna pubblicitaria della nuova collezione del Paradiso. Però a differenza di lei, Conti non si mostrerà propenso a tornare a lavorare con la moglie. Dante, intanto, non esiterà a mettersi tra i coniugi Conti e sarà deciso a conquistare nuovamente il cuore di Marta.

Vittorio ringrazia Beatrice per il supporto

Secondo le anticipazioni di mercoledì 21 aprile, Maria farà fatica a dimenticare Rocco, mentre quest'ultimo cercherà di stare sempre più vicino a Irene. Armando inizierà a pensare che dietro le truffe perpetrate ai danni del Paradiso ci possa essere Giuseppe. Nel frattempo Vittorio inviterà a cena Pietro e insieme discuteranno del futuro ragazzo.

Marta quando li vedrà proverà un senso di smarrimento, in considerazione del fatto che non potrà ma dare dei bambini a suo marito. In tutto questo Adelaide suggerirà a Gabriella di far calmare il marito, ma Cosimo irromperà in casa Guarnieri e accuserà Umberto della morte di Ravasi.

Nella puntata di giovedì 22 aprile Rocco inviterà a cena Irene, la quale, però, rifiuterà e proseguirà a non dire nulla a Maria. Armando e Gloria capiranno chi è il colpevole della truffa al Paradiso, mentre Umberto chiederà l'aiuto di Dante dopo l'ennesima minaccia di Cosimo. Nel frattempo Beatrice e Conti si confronteranno su Pietro e sarà l'occasione per l'uomo di ringraziare la donna per il supporto datogli. Marta, invece, andrà dal padre per cercare conforto.

Dante fa una sorpresa a Marta

In base alle trame di venerdì 23 aprile, Giuseppe rivelerà ad Agnese di non poter dare indietro i soldi che gli sono stati prestati da Salvatore, mentre i sentimenti che la donna prova per Armando torneranno nuovamente a galla. Intanto Ludovica farà chiarezza sui suoi sentimenti che prova verso Marcello, mentre quest'ultimo verrà a sapere che le persone che hanno avuto affari in passato con il Mantovano, dovranno ora risponderne. Infine Marta e Vittorio si renderanno conto di essere su posizioni diverse, con Dante che non si arrenderà e le farà una sorpresa.