È un'intervista molto forte quella che ha rilasciato una vecchia conoscenza di Uomini e donne al sito Piùdonna. Rocco Fredella, cavaliere del Trono Over qualche stagione fa, ha ripercorso la sua avventura nel dating-show ed ha reso pubblico lo stato d'animo che aveva quando ha deciso di abbandonare definitivamente lo studio. In merito alla turbolenta conoscenza con Gemma Galgani, l'ex protagonista ha fatto sapere di esserne uscito psicologicamente molto provato.

Il ricordo di Rocco dell'avventura a Uomini e Donne

Sono passati un paio d'anni dall'ultima apparizione in tv di Rocco, il signore che per un periodo ha fatto battere il cuore di Gemma negli studi di Uomini e Donne.

Interpellato da una rivista di Gossip su quello che è successo nella sua vita dopo l'addio alla trasmissione, Fredella ha detto: "Ringrazio il programma perché dopo ho conosciuto Doriana. Ci sarà un matrimonio ma abbiamo posticipato a causa del Covid".

L'ex spasimante di Galgani, dunque, ha decisamente voltato pagina accanto ad una persona che non ha mai partecipato al dating-show di Maria De Filippi, l'unica che è riuscita a fargli metabolizzare la delusione provata per come sono andare le cose davanti alle telecamere.

Ricordando il lungo corteggiamento che ha messo in atto nei confronti della dama del Trono Over, Rocco ha aggiunto: "Le ho provate tutte, ma credo che Gemma debba fare pace con se stessa".

"Lei cerca un amore che non esiste", ha proseguito l'ex cavaliere nello sfogo che i siti stanno riportando sabato 17 aprile.

Le frecciatine alla 'regina' di Uomini e Donne Over

Rocco ha anche fatto accenno al no che ha ricevuto da parte di Gemma dopo averle organizzato una serata da sogno in un castello medievale: in quell'occasione, la dama si rifiutò di passare la notte insieme a Fredella nonostante tutte le attenzioni che aveva ricevuto da parte sua.

"Nessuna donna avrebbe detto no, io le piacevo come uomo ma non come persona", ha fatto sapere l'ex cavaliere del dating-show di Canale 5.

L'ormai ex corteggiatore di Galgani, poi, ha reso noto lo stato d'animo che aveva quando ha deciso di dire addio a Uomini e Donne dopo circa 10 mesi: "Ne sono uscito devastato, la frequentazione con Gemma è stata un tira e molla".

Il futuro di Rocco lontano da Uomini e Donne

Un'altra dichiarazione spiazzante di Rocco, è quella su un pensiero che gli frullava in testa subito dopo aver lasciato definitivamente Uomini e Donne.

"Mi ero detto che sono avrei trovato l'amore, sarei andato in convento. Se non avessi trovato Doriana, ci sarei andato. Non credevo più nell'amore", ha raccontato Fredella ad una rivista di gossip.

La donna che gli sta affianco da qualche anno, è stata l'unica in grado di risollevargli il morale dopo l'esperienza nel dating-show di Maria De Filippi, la stessa che l'ex cavaliere definisce devastante.

Rocco ha ammesso di aver portato la fidanzata a visitare il castello medievale che ha fatto da sfondo al suo insistente corteggiamento nei confronti di Gemma: "È proprio lì che mi vorrei sposare".

Insomma, l'ex protagonista del Trono Over ha trovato l'amore soltanto dopo aver messo da parte U&D. Lo stesso non si può dire per la 70enne torinese, che da dodici anni cerca il principe azzurro davanti alle telecamere con poca fortuna.

Galgani, però, resta la "regina" indiscussa del programma pomeridiano di Canale 5: le delusioni sentimentali nelle quali incappa la dama da molto tempo, sono seguitissime dal pubblico, che probabilmente si è affezionato tanto a lei e spera che prima o poi possa imbattersi nella persona giusta, quella con la quale vivere un sincero rapporto di coppia.