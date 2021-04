Dopo settimane di assenza, Tina Cipollari è ritornata in studio a Uomini e donne. La storica opinionista del dating show di Maria De Filippi ha fatto di nuovo il suo ingresso in trasmissione dopo che nel corso delle ultime puntate era apparsa solo in collegamento da casa. La presenza di Tina non è passata affatto inosservata e fin dal primo momento l'opinionista è tornata a stuzzicare e provocare di nuovo la sua "nemica giurata". Parliamo della dama torinese Gemma Galgani, che continua a essere alla ricerca del grande amore della sua vita, a distanza di ben undici anni dal suo arrivo in studio.

Il ritorno di Tina Cipollari in studio a Uomini e donne e subito provoca Gemma

Nel dettaglio, Tina è tornata subito all'attacco dopo il suo ritorno in studio a Uomini e donne e ha punzecchiato immediatamente Galgani. "A chi la do stasera?" ha esclamato Tina nel momento in cui Gemma è arrivata in studio dopo la consueta passerella, precisando che si tratterebbe di una canzone che lei conosce.

Immediata la reazione di Maria De Filippi, la quale ha subito precisato di non aver mai sentito prima d'ora questo pezzo che Tina ha canticchiato nel momento in cui la dama torinese è apparsa in studio.

Nuove frecciatine tra Tina e Gemma a Uomini e donne

"Se vuoi te la canto, io la conosco" ha subito ribattuto Gemma che, in un certo modo ha fornito un assist all'opinionista che di tutta risposta ha esclamato: "La conosci perché ti ha accompagnato per diversi anni".

Insomma le battutine e le frecciatine tra Tina e Gemma non sono mancate e l'opinionista ha sottolineato anche il fatto che la sua "nemica giurata" da un po' di puntate non indossa più i tacchi, alludendo al fatto che il motivo possa avere a che fare con la rovinosa caduta della Galgani di qualche settimana fa.

Gemma, infatti, cadde rovinosamente sugli scalini che conducono all'ingresso in studio e si sbucciò le ginocchia tanto che Maria De Filippi la invitò a farsi medicare.

Tina non crede più a Gemma

Insomma, con il ritorno in trasmissione di Tina, sono arrivati subito i primi siparietti comici con la dama torinese che intanto sta portando avanti la sua frequentazione con il cavaliere Aldo.

Peccato, però, che Tina non creda più nella buonafede di Gemma. In una recente intervista, infatti, l'opinionista di Uomini e donne non si è fatta problemi nel dire di aver creato "un mostro" parlando proprio di Gemma e aggiungendo il fatto che ormai la dama torinese sarebbe interessata alla visibilità piuttosto che alla ricerca di un uomo da avere al suo fianco come compagno di vita.

Un'idea condivisa anche da una buona parte del pubblico social di U&D, che appare stanco per l'eccessivo spazio dato a Gemma.