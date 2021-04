Il 7 aprile andrà in onda il secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne. Dalle anticipazioni si viene a sapere che verrà dato spazio al percorso di Giacomo Czerny, il quale si ritroverà a discutere con Carolina. Tra i due gli animi si surriscalderanno sino al momento in cui si chiariranno durante un ballo. In seguito sarà l'altra corteggiatrice Martina a prenderla male, uscendo in lacrime dallo studio di Maria De Filippi. Cosa succederà ora?

Uomini e donne, spoiler 7 aprile: Carolina discute con Giacomo

Nel corso del nuovo appuntamento di Uomini e donne, si parlerà del giovane tronista Giacomo.

Dalle anticipazioni circolanti sul web, sembra che ci sarà parecchia tensione in studio, visto che la corteggiatrice Carolina mostrerà la sua delusione per non essere stata portata in esterna. La giovane infatti, accuserà Giacomo di averla lasciata a casa in favore di Martina e delle nuove ragazze scese nelle ultime puntate per lui.

Martina abbandona lo studio di U&D, Giacomo la rincorre

Secondo le anticipazioni dunque, si accenderà una discussione durante la quale Giacomo reagirà alle accuse di Carolina mettendo in dubbio il suo interesse per lui. A questo punto, interverrà anche Samantha Curcio, la quale prenderà le difese della corteggiatrice. Alla fine, Maria De Filippi inviterà Giacomo e Carolina a ballare insieme, in modo da avere l'opportunità di chiarirsi.

I colpi di scena però non saranno finiti. Pare che durante il ballo, Martina abbandonerà in lacrime lo studio di Uomini e donne. Sembra che la ragazza se la sia presa perché durante una lite precedente con Giacomo, lui si era rifiutato di abbracciarla e ballare con lei. Giacomo raggiungerà Martina dietro le quinte e questo come prevedibile, non farà affatto piacere a Carolina.

Uomini e donne, Gemma ci riprova con Riccardo?

Stando a quanto andrà in onda oggi su Canale 5, Giacomo sembrerà essere tra due fuochi. Il ragazzo sembrerà essere diviso tra Martina e Carolina, le due corteggiatrici che sin dall'inizio lo hanno particolarmente attratt,. Chi tra le due riuscirà a rapirgli il cuore? In attesa di scoprirlo, nel corso del nuovo appuntamento di Uomini e donne, si tornerà a parlare anche del Trono Over.

Dovrebbe infatti esserci un nuovo confronto tra Gemma Galgani e il cavaliere Riccardo, l'uomo che la scorsa volta le aveva chiaramente detto di essere interessato solo ad avere un'amicizia con lei. Gemma ci vuole riprovare? Lo si scoprirà solo guardando la puntata di Uomini e donne in onda il 7 aprile su Canale 5, a partire dalle 14:45.

Si ricorda che, l'appuntamento, così come i precedenti, può essere rivisto collegandosi al sito Mediaset Play o su Witty Tv.