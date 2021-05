Il clima all'interno della scuola di Amici 20 si fa sempre più incandescente. A pochi giorni dalla semifinale di questa edizione, Deddy ha dovuto fare i conti con un duro attacco da parte del suo prof Rudy Zerbi, che lo ha messo in profonda crisi. Il motivo? Rudy ha sbottato contro il giovane cantante, rimproverandolo perché non si sarebbe messo subito al lavoro per studiare i nuovi brani in vista dell'ottava puntata. Le parole di Rudy hanno ferito molto Deddy che non ha trattenuto le lacrime e ha accusato il prof di dire cose non vere sul suo conto.

Deddy viene rimproverato da Rudy Zerbi ad Amici 20

Nel dettaglio, Rudy si è lamentato con Deddy perché sosteneva che i nuovi brani fossero stati già caricati sul suo mp3 da diversi giorni e lui non si era ancora messo al lavoro per studiare e prepararsi al meglio in vista della semifinale di Amici.

Immediata la reazione del giovane cantante che ha respinto le accuse del suo professore, sottolineando il fatto che in realtà non c'era nessun brano caricato e che non avrebbe avuto motivo di non studiare in anticipo per prepararsi al meglio. A quel punto Zerbi lo ha messo alle strette chiedendogli quanto contasse per lui arrivare alla finalissima di Amici 20 ed essere così tra i concorrenti protagonisti dell'ultima puntata di questa edizione.

Le lacrime di Deddy: il cantante scoppia a piangere dopo il rimprovero di Rudy

"Certo che conta Rudy. Conta tantissimo, sarebbe una dimostrazione enorme per tutte le persone che dicevano che non sapevo cantare e che non avrei mai raggiunto il mio sogno" ha sottolineato il cantante che poi non ha saputo trattenere le lacrime e si è lasciato andare a un pianto liberatorio.

"Ragiona su quello che sei veramente, su quello che vuoi veramente. Non dici fino in fondo quello che pensi" ha sbottato ancora Zerbi che poi lo ha invitato a dimostrare quello che è realmente. La reazione di Deddy, però, non è stata affatto delle migliori e subito dopo si è sfogato con la vocal coach di Amici 20, ammettendo di essere deluso e ferito dalle parole del suo prof.

'Cosa ho dimostrato fino ad ora?' sbotta in lacrime Deddy

"Cosa ho fatto fino ad oggi? Cosa ho dimostrato fino ad ora? Io non racconto tutta la verità? Ma in che senso? Non gli avrei mai risposto così. Dice cose non vere" ha sbottato ancora Deddy in lacrime. Insomma una situazione tutt'altro che semplice per il giovane protagonista di Amici 20 che in vista della semifinale, dovrà affrontare un nuovo guanto di sfida contro Aka7even del team capitanato dalla prof Anna Pettinelli.

Chi dei due concorrenti riuscirà ad avere la meglio in questa attesa sfida? Lo stabilirà la giuria del talent show guidata da Stefano De Martino.