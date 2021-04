I colpi di scena nella scuola di Amici 20 non mancano mai. Nel corso della puntata del daytime di oggi, il prof Rudy Zerbi ha bacchettato duramente due giovani allievi di questa edizione che stanno portando avanti il loro percorso in vista della finalissima. Trattasi di Sangiovanni e Deddy, entrambi molto amati dal pubblico. I due, però, sembrerebbe che non siano degli "amanti" delle regole da seguire e nel corso degli ultimi giorni si sono lasciati un po' troppo andare, al punto che Zerbi li ha dovuti richiamare all'ordine, ricordando loro che se non gli sta bene seguire le regole possono sempre andare via dalla scuola.

Il duro rimprovero di Rudy Zerbi contro Sangiovanni e Deddy ad Amici 20

Nel dettaglio, Rudy ha deciso di convocare sia Sangiovanni e Deddy per metterli al corrente delle infrazioni che hanno compiuto nel corso di questi giorni.

"Sangiovanni a scuola con microfono scarico-spento. Sangiovanni va in palestra con 23 minuti di ritardo e senza microfono. Deddy ha il microfono spento, Deddy non va in palestra e non si allena a casa" ha sbottato Rudy passando in rassegna le mancanze dei due allievi del suo team.

'Le regole le dovete seguire' sbotta Rudy Zerbi contro i due cantanti del serale

"Le regole le dovete seguire, siete in una scuola. Mi dispiace le dovete seguire, non ci sono santi. Non ho più voglia di tornare su questo argomento. Per favore seguite le regole. Se non le vuoi seguire, sei liberissimo di andare via" ha sottolineato Rudy.

La lezione per Sangiovanni e Deddy sarà ben chiara oppure continueranno a fare di testa loro anche nei prossimi giorni?

Insomma un rimprovero severo che arriva a pochi giorni dalla sesta puntata del serale di Amici 20 in programma questo sabato 24 aprile su Canale 5. Lo show, però, come di consueto verrà registrato in anticipo: la nuova registrazione infatti è in programma per questo giovedì 22 aprile.

Le anticipazioni della sesta puntata del serale di Amici 20 di sabato 24 aprile

I colpi di scena non mancheranno e i professori della scuola di Maria De Filippi hanno già lanciato una serie di guanti di sfida che avremo modo poi di vedere nel corso della sesta puntata.

Tra questi anche quello che vedrà protagonisti Deddy e Tancredi e richiesto proprio da Rudy Zerbi.

I due cantanti dovranno cimentarsi nell'esecuzione di un brano di Ed Sheeran ma questa volta ci sarà una sorpresa.

Ad un certo punto della performance, la regia toglierà la base musicale e i due cantanti dovranno continuare ad eseguirla lo stesso, cantando così a cappella. Chi dei due riuscirà a conquistare il giudizio positivo della giuria capitanata da Stefano De Martino? Lo scopriremo sabato sera su Canale 5.