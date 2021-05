Molti colpi di scena attendono i fan di DayDreamer nelle puntate conclusive della Serie TV turca. Dopo l'addio di Aziz, anche Huma deciderà di lasciare la Turchia e lo farà dopo aver scoperto di essere starà presa in giro da Selim, il quale si rivelerà essere solo un cacciatore di dote. La madre di Emre e Can quindi, saluterà i figli e deciderà di trasferirsi in Austria.

Selim corteggia Huma per i suoi soldi?

Le puntate conclusive di DayDreamer riserveranno molti colpi di scena all'affezionato pubblico. In attesa di scoprire cosa succederà tra Can e Sanem, le anticipazioni di concentrano su Huma.

La donna nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5, deciderà di lasciare la Turchia dopo una delusione amorosa. Il tutto avrà inizio nel momento in cui Huma si legherà sempre di più a Selim, un vecchio conoscente. Dopo la partenza di Aziz, il loro legame si intensificherà e l'uomo comincerà a corteggiarla sempre più assiduamente. Non passerà inosservato il fatto che Selim sembri però molto interessato al denaro di Huma.

Daydreamer, spoiler: Huma scopre che Selim l'ha ingannata

Il fatto che Selim sia un cacciatore di dote, emergerà sempre più con il prosieguo delle puntate di Daydreamer, durante le quali l'uomo fingerà di aver perso il portafogli obbligando Huma a pagare il conto salato della cena.

In seguito inoltre, Selim si presenterà da Mihriban chiedendole un prestito. A conferma della malafede dell'uomo, giungerà il momento in cui scoprirà che Melahat avrà ricevuto una grossa eredità da un lontano parente. A questo punto, Selim non esisterà a corteggiare la donna, promettendogli che presto lascerà Huma. La parrucchiera crederà alle sue parole, sino al momento in cui Melahat perderà la pazienza e rivelerà proprio a Huma le intenzioni di Selim.

Huma scoprirà così che l'uomo vorrà lasciarla per stare con la parrucchiera, ma non solo. Verrà a sapere che Selim non sarà altro che un cacciatore di dote.

Huma umiliata da Selim decide di lasciare la Turchia

Huma dunque, aprirà gli occhi su Selim e sarà profondamente delusa. Un brutto colpo per la madre di Can e Emre, che non riuscirà a sopportare la vergogna per essersi fatta abbindolare dall'impostore.

Nel corso delle puntate finali di Daydreamer quindi, Huma, profondamente umiliata, deciderà di allontanarsi da Istanbul e dalla Turchia. Per questo, la donna comunicherà ai figli la sua intenzione di cambiare aria, decidendo di trasferirsi per un periodo indeterminato in Austria.

Su Canale 5, i fan vedranno lo struggente addio di Emre e Can alla madre. I tre infatti, si stringeranno in un commovente abbraccio, che sembrerà mettere alle spalle tutte le divergenze del passato.