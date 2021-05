La top model britannica Naomi Campbell ha annunciato sul proprio profilo Instagram di essere diventata mamma di una bambina. Felicissima racconta sui social: "Non c'è amore più grande".

Naomi Campbell è diventata mamma

Naomi Campbell, 50 anni (per la precisione ne compie 51 il 22 maggio), ha annunciato da poche ore sui suoi profili social di essere diventata mamma.

Ha deciso di condividerlo con una tenera foto che raffigura la sua mano mentre raccoglie amorevolmente i delicati piedini della piccola. "Una splendida benedizione mi ha scelta per essere sua madre.

Sono estremamente onorata di avere questa gentile anima nella mia vita e non ci sono parole per descrivere il legame che già sento con te mio angelo, e che durerà per tutta la vita. Non c'è amore più grande di questo", è il commento che ha accompagnato l'immagine.

La modella ha tenuto la gravidanza segreta al pubblico e l'annuncio della nascita della figlia è arrivato inaspettato per i più di 10 milioni di fans che la seguono. Amici, famigliari e supporters hanno circondato la top model d'affetto con migliaia di messaggi di congratulazioni.

Spiccano lo stilista Marc Jacobs che commenta: 'Oh mio Dio! oggi è il giorno? Incredibile. Quando è fortunata lei e quanto sei fortunata tu. Sarai una madre meravigliosa.

Vi auguro ogni bene'. La modella Eva Herzigova ha scritto: 'Benvenuta piccolo angelo! che bella notizia. Felicitazioni tesoro mio e benedizioni per entrambe', la pop star Rita Ora ha aggiunto: 'Nessuno la merita più di te', mentre la stilista Donatella Versace ha commentato: 'Naomi, da oggi passo dall'essere una sorella a una zia!

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sono molto molto felice per te e non vedo l'ora di conoscerla! Tanto amore da me e Allegra'.

Nonna Valerie è al settimo cielo

Al settimo cielo è Valerie Campbell, ex modella e mamma di Naomi, per essere diventata finalmente nonna. Ha condiviso la foto di Naomi sui suoi social, scrivendo: "Congratulazioni a mia figlia Naomi per la nascita di sua figlia, sono super emozionata perché aspetto da moltissimo tempo la felicità di diventare nonna".

Ancora ignoti al momento restano il nome della piccola e i metodi di concepimento. La modella però in passato ha sempre dichiarato di amare tantissimo i bambini e desiderarne. Nel 2016 al Sunday Times aveva detto che desiderava molto essere madre: 'Non sto dicendo che non avrò figli, perché un giorno potrei averli. Ancora non so in che modo li avrò, ma sono certa di voler diventare madre. Tutti pensano che sarei un ottima madre perciò quando sarò pronta lo farò. Non voglio correre, ma se non dovesse esserci un uomo al mio fianco quando arriverà i momento, lo farò da dola. Non ho paura di farlo'.

Naomi è stata una delle donne più corteggiate degli ultimi decenni. Grazie alla sua straordinaria bellezza che le ha fatto guadagnare il soprannome di 'Venere Nera' e alla sua forte e indipendente personalità, Naomi ha avuto diverse relazioni sentimentali: dal pugile Mike Tyson, al bassista degli U2 Adam Clayton, fino all'imprenditore italiano Flavio Briatore a cui è stata legata dal 1998 al 2001 e con cui ha ancora un rapporto di amicizia.