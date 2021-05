La ex concorrente di Amici 20, Martina Miliddi, continua a far parlare di sé anche dopo essere stata eliminata dalla celebre scuola di Maria De Filippi. In particolare la ballerina, in una lunga intervista a Verissimo, aveva raccontato a Silvia Toffanin del rapporto con la sua famiglia. Martina aveva anche raccontato di non aver un rapporto stretto con la sua mamma, anche se non è voluta entrare nei particolare della loro relazione. "Ad oggi dico che non vorrei mia madre nella mia vita, ma ho vent'anni e non so cosa accadrà in futuro" aveva dichiarato ad una conduttrice molto stupita delle sue parole, e fino ad adesso la mamma di Martina non si era espressa tramite i giornali per rispondere a queste parole.

La ballerina di Amici 20 ha avuto una infanzia difficile a causa della morte del papà

Bisogna ricordare che Martina Miliddi aveva parlato di questo argomento anche all'interno della scuola di Amici, a Lorella Cuccarini spiegandole di avere un rapporto speciale con la sua madrina e maestra di danza, che ha assolto nella sua vita al ruolo di mamma e papà. Infatti la ballerina ha perso il papà quando aveva soli nove anni e da allora la sua vita non è stata più la stessa. Nello specifico Martina ha raccontato che il papà la supportava molto in questa sua passione per la danza ed era l'unico che la sosteneva nelle sue scelte. Invece il rapporto con la mamma, dopo la perdita del papà, si è incrinato irrimediabilmente tanto che la ex concorrente di Amici ha dichiarato che avrebbe voluto subito scappare di casa.

La mamma di Martina, dopo aver ascoltato queste parole della figlia a Verissimo, ha deciso di risponde tramite il giornale DiPiù.

La mamma di Martina Miliddi commenta le parole della ex concorrente di Amici 20

La mamma di Martina si chiama Rita Carracoi e ha voluto rompere il silenzio su DiPiù, in merito al rapporto con la figlia da quest'ultima definito "silenzioso".

In particolare la signora ci ha tenuto a specificare che è rimasta molto sorpresa delle parole di Martina e che anche lei, come sua figlia, ha sofferto molto per la perdita di suo marito Antonio, morto a causa di un incidente stradale. "Non do le colpe a mia figlia, ma non capisco perché parli in questo modo di me" - ha dichiarato Rita Carracoi - quello che voglio dire è che bisogna vivere certi inferni per capire cosa rimane nel cuore di chi resta".

La mamma della Miliddi ha riconosciuto che sicuramente è stata dura per Martina restare senza il papà, ma lo è stato tanto anche per lei. "Sono sicura che avremo modo di chiarirci" ha concluso la donna, in contrasto con le parole di Martina, la quale aveva dichiarato che il loro rapporto per lei non era recuperabile.