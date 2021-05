Cresce l'attesa per la messa in onda della finale di Amici 20, il fortunatissimo talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, di cui questa sera 15 maggio andrà in onda l'ultima puntata su Canale 5. Per l'occasione, lo show tornerà ad andare in onda in diretta televisiva e questo permetterà al pubblico da casa con il televoto, di decretare il nome del vincitore assoluto che si porterà a casa il premio finale di 150 mila euro in gettoni d'oro. Le quote scommesse per il trionfatore finale, in questo momento, vedono in testa il giovane Sangiovanni, da molti considerato il vincitore annunciato di questa ventesima edizione del talent.

Pronostici e scommesse vincitore per la finale di Amici 20

Nel dettaglio, a poche ore dalla finalissima di Amici 20 in programma a partire dalle 21:30 circa su Canale 5, i pronostici per il vincitore vedono in testa Sangiovanni, considerato tra i concorrenti più forti di questa edizione, complice anche il grande successo che sta riscuotendo in questo periodo con il suo primo album di inediti che si è piazzato al primo posto in classifica.

Anche per gli scommettitori, la vittoria di Amici 20 sarebbe già annunciata e, ad avere la meglio al rush finale, dovrebbe essere proprio il giovane Sangiovanni.

Al momento, infatti, le quote scommesse per la vittoria del giovane cantante protagonista del team di Rudy Zerbi lo vedono in testa. Per la Snai, ad esempio, il suo successo all'ultimo rush della finale è stato dato a 1,70.

Sangiovanni e Giulia in testa alle preferenze

Al secondo posto, invece, si piazza Giulia Stabile, la giovane ballerina del team di Veronica Peparini che ha conquistato tutti con la sua leggiadria e il suo stile inconfondibile. La sua vittoria, al momento, viene quotata dalla Snai a 2,25.

Non ci sarebbero possibilità di vittoria, secondo gli scommettitori, per Aka7even da molti considerato il "rivale" di Sangiovanni in questa edizione di Amici.

Il giovane cantante napoletano, sostenuto dalla prof Anna Pettinelli, nonostante il successo ottenuto con le vendite dei suoi singoli, non sarebbe tra i favoriti per la vittoria finale e la Snai lo quota a 6,50.

Deddy e Alessandro sfavoriti per la vittoria ad Amici 20

Stessa sorte anche per l'altro cantante, Deddy, componente sempre del team di Rudy Zerbi.

La sua vittoria, a poche ore dalla messa in onda dell'ultima puntata, viene data dalla Snai a 10.

Chiude la classifica degli scommettitori il ballerino Alessandro: per lui, il sogno della finalissima di Amici 20, potrebbe interrompersi pochi minuti dopo l'inizio della puntata conclusiva di questa sera 15 maggio.

La vittoria di Alessandro, infatti, è quotata a 33, sinonimo del fatto che avrebbe pochissimi margini di uscire trionfatore dal talent show Mediaset.