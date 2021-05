Cosa sta succedendo tra Deddy e Rosa dopo la finale di Amici? I fan che speravano di scoprire qualcosa in più sulla coppia guardando la puntata di Verissimo del 22 maggio, sono rimasti un po' delusi. Il cantante, infatti, ha speso belle parole per la napoletana ma solo in riferimento al periodo che hanno condiviso in casetta: sui social, dunque, sono in molti a chiedersi se i due allievi stanno ancora insieme oppure no.

L'intervista del finalista di Amici 20

Le dichiarazioni che Deddy ha fatto a Verissimo sulla sua situazione sentimentale, pare non siano bastate a fugare tutti i dubbi dei fan.

Al termine dell'intervista che il giovane ha rilasciato a Silvia Toffanin sabato 22 maggio, molti suoi sostenitori si sono esposti su Twitter per confrontarsi su un argomento in particolare: la storia d'amore tra il cantante e Rosa.

Quando la conduttrice di Canale 5 gli ha chiesto di commentare un filmato con i momenti più belli che ha vissuto con la fidanzata nella scuola di Amici, il torinese ha detto: "Lei ha reso il mio percorso più leggero".

"In casetta non avevo l'appoggio di nessuno, se non il suo. Lei era il mio tutto, ho vissuto momenti bellissimi", ha aggiunto il ragazzo con gli occhi luci e la voce un po' tremante.

Il parere degli spettatori di Amici sulla coppia Deddy-Rosa

La domanda che Silvia Toffanin non ha fatto, e che i fan di Amici avrebbero messo in cima alla lista, è la seguente: ma tu e Rosa state ancora insieme?

È da più di una settimana, infatti, che sui social network si rincorrono le voci su una possibile rottura tra il cantante e la ballerina: il tutto sarebbe avvenuto dopo l'uscita del giovane dalla scuola, ovvero dopo la finale di sabato 15 maggio.

Da quando è rientrato a casa ed ha ripreso possesso dei suoi account, Deddy non ha mai parlato della fidanzata e non si è mai mostrato accanto a lei.

Questo ha allarmato i sostenitori della coppia, che da giorni si chiedono se sia tutto ok oppure se c'è già una crisi in corso.

Al termine dell'intervento del cantautore a Verissimo, su Twitter sono stati scritti parecchi commenti sulla sua storia con Di Grazia, la maggior parte dei quali sulla reazione che l'allievo ha avuto quando ha guardato il video sulla sua relazione.

Incertezza sul futuro dei piccioncini di Amici 20

Tra i fan di Amici che si sono esposti sul web per commentare l'intervista di Deddy a Verissimo, spiccano quelli che hanno sottolineato l'espressione non proprio felice che il ragazzo aveva quando in studio è stato affrontato l'argomento "amore".

"Ma Deddy e Rosa si sono mollati? Lui era devastato", ha fatto sapere una utente che in poche ore ha messo d'accordo molte persone.

"Io non ho capito perché lui ha questa faccia", ha digitato qualcun'altro in riferimento agli occhi lucidi che il cantante ha sfoggiato quando ha parlato di Di Grazia e del loro legame nato nella scuola più famosa d'Italia.

Una sostenitrice della coppia si è chiesta con tono rassegnato se tra i due piccioncini possa esserci aria di crisi, mentre un'altra l'ha buttata sull'ironia tirando in ballo il Gossip che vorrebbe Deddy e Rosa tra i possibili partecipanti della prossima edizione di Temptation Island.

"Mi state dicendo che non vedremo mai questo? Piango. Deddy ripigliati", è il commento di una fan che ha strappato sorrisi a chi l'ha letto sui social network.

Insomma, non si sa se il cantante e la danzatrice della ventesima edizione di Amici sono ancora fidanzati oppure se è già tutto finito a pochi giorni dalla finalissima alla quale lui ha partecipato. L'emozione che il torinese non è riuscito a trattenere a Verissimo, potrebbe riguardare il forte sentimento che prova per la sua dolce metà o un'amarezza per come sono andare le cose tra loro.