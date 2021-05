Prosegue l'appuntamento in prime time con gli speciali di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti, di cui ieri sera è andata in onda una nuova puntata inedita su Canale 5. Tra i concorrenti che si sono messi in gioco c'è stato anche Ruggero Freddi che, nel corso della sua ospitata ha svelato di essere uno degli attori a luci rosse gay più famoso al mondo. Tuttavia l'esperienza di Ruggero nel programma di Bonolis, gli avrebbe lasciato l'amaro in bocca dato che subito dopo la puntata si è sfogato sui social, ammettendo di essere deluso per una scena censurata.

Ruggero Freddi deluso per la scena tagliata ad Avanti un altro

Nel dettaglio, Ruggero Freddi come concorrente di Avanti un altro non è durato tantissimo: la sua eliminazione è arrivata pochi minuti dopo il suo ingresso in studio, dato che ha sbagliato subito alla prima domanda e di conseguenza non ha potuto continuare il suo percorso.

In tv si è visto che nel momento in cui ha sbagliato, Ruggero è stato congedato frettolosamente dal padrone di casa Paolo Bonolis (un po' come avviene con tutti gli altri concorrenti che partecipano al game show).

A quanto pare, però, i saluti di Ruggero sarebbero durati molto di più durante la registrazione del programma così come ha svelato lui stesso sui social, dove ha accusato il fan di aver censurato il suo discorso finale.

'Grandissima delusione' sbotta contro il game di Paolo Bonolis

"Grandissima delusione" ha scritto Ruggero nel suo post pubblicato su Instagram in cui ha rivelato che nei momenti dei saluti finali aveva mandato un saluto a tutte le persone transessuali che, secondo lui, vengono spesso dimenticate.

Tuttavia, quel momento non è andato in onda durante la puntata serale di Avanti un altro di questa settimana, e Ruggero ha scoperto l'amara verità soltanto seguendo il programma su Canale 5.

"Questione di tempi televisivi?", si è chiesto Ruggero, aggiungendo poi in maniera polemica che tra le tante sciocchezze che potevano essere cancellate, il suo messaggio di inclusione sociale poteva essere tenuto.

'La Rai non è la sola a censurare', sbotta Ruggero contro Avanti un altro

"A quanto pare la Rai non è la sola a censurare, e non è la prima volta che mi capita. Grande delusione" ha sottolineato ancora Ruggero che a quanto pare non conserva un buon ricordo di questa partecipazione ad Avanti un altro, dopo che gli avrebbero tagliato una scena per lui fondamentale del discorso fatto in puntata.

Ma quale sarà a questo punto la presa di posizione degli autori e del gruppo di lavoro del game show di Paolo Bonolis? Faranno chiarezza dopo le accuse di censura ad Avanti un altro mosse da Ruggero Freddi? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.