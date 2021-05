Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 17 al 21 maggio 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul percorso di Marcello che, finito in carcere, riuscirà a tornare in libertà. Tra Marta e Vittorio, invece, la situazione diventerà sempre più spinosa al punto che Conti metterà la sua amata di fronte ad una scelta finale da fare. Tale situazione finirà per preoccupare Adelaide ma anche Umberto.

Marta e Vittorio ai ferri corti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 21 maggio 2021 rivelano che Dante lascerà definitivamente Milano ma non prima di aver avuto un nuovo faccia a faccia con Vittorio. Dopodiché il giovane Romagnoli tornerà alla sua vita di sempre a New York.

Occhi puntati anche su Marta che, proprio in queste nuove puntate, riceverà una nuova importante proposta di lavoro che la porterebbe di nuovo a trasferirsi in America.

La donna apparirà fortemente combattuta: da un lato intende perseguire il suo sogno ma dall'altro è consapevole che tale separazione metterebbe in fortissima crisi la sua relazione con Vittorio.

Adelaide preoccupata per la nipote Marta

Per tale motivo, Marta preferirà non parlarne subito con suo marito ma l'uomo scoprirà lo stesso tutto. E a quel punto metterà Marta di fronte a una scelta finale da fare. Quale sarà la decisione della donna?

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che tale situazione in cui si trova la giovane Marta finirà per creare preoccupazione anche in famiglia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La contessa Adelaide non nasconderà la sua agitazione in merito a quella che sarà la decisione di sua nipote, così come anche il commendatore Umberto sarà decisamente preoccupato per le sorti di sua figlia.

I due proveranno in tutti i modi a confortare e a supportare la giovane Guarnieri, ma arriveranno al punto di non sapere più quale possa essere la scelta migliore per lei, in questo delicato momento della sua vita.

Marcello esce di galera: trame Il Paradiso delle signore al 21 maggio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in queste nuove puntate della soap opera in onda dal 17 al 21 maggio su Rai 1, ci sarà anche il ritorno in libertà di Marcello.

Il giovane Barbieri riuscirà ad uscire di prigione e tutto questo sarà possibile grazie all'intervento tempestivo di Ludovica Brancia che non si è mai arresa ed ha cercato di fare il possibile per far sì che il suo amato tornasse in libertà.

Intanto Cosimo comunica a sua moglie che desidera trasferirsi a Parigi con lei e con sua mamma Dafne. Per riuscire a convincere la stilista, deciderà di organizzarle una sorpresa speciale e le farà incontrare il suo mentore parigino Defois.

Rocco, dopo aver partecipato a una nuova gara ciclistica e dopo essersi portato a casa la coppa di vincitore, riuscirà a conquistare anche un premio in denaro.

Fiorenza decide di indagare su Ludovica: spoiler Il Paradiso delle signore

Il ragazzo prenderà in considerazione l'ipotesi di spendere quei soldi per fare un regalo alla sua amata Maria: intende comprarle un anello ma non sa a chi rivolgersi per poter fare un acquisto del genere.

Le trame de Il Paradiso delle signore di questa nuova settimana, inoltre, rivelano che tornerà all'attacco anche la perfida e astuta Fiorenza Gramina. La donna, infatti, non avrà alcuna intenzione di darla per vinta a Ludovica e proprio per questo motivo, comincerà ad indagare sul suo conto.

Lo scopo di Fiorenza, infatti, sarà quello di portare alla luce la verità su Ludovica e capire cosa si cela dietro i suoi affari. La Brancia rischia di finire nei guai? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con la soap opera di Rai 1.