Barbara D'Urso continua ad essere al centro della scena mediatica dopo le voci di un possibile ridimensionamento a Mediaset. In queste settimane, infatti, si è parlato di cancellazione del suo Live - Non è la d'Urso dalla prima serata autunnale di Canale 5 della prossima stagione televisiva ma anche di una sostituzione al timone di Domenica Live. In queste ultime ore, inoltre, si parla anche di un'altra ipotesi legata alla conduttrice partenopea che potrebbe avere a che fare con la sua "creatura" Pomeriggio 5: in questo caso, a mettere in discussione, il dominio della conduttrice partenopea potrebbe essere Elisa Isoardi.

Pomeriggio 5, Elisa Isoardi potrebbe prendere il posto di Barbara d'Urso

Nel dettaglio, dopo l'addio alla Rai in seguito alla partecipazione a Ballando con le stelle, Isoardi ha scelto di passare a Mediaset e lo ha fatto mettendosi in gioco come concorrente de L'Isola dei famosi, il reality show della sopravvivenza di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Dopo poco più di un mese, Elisa è stata costretta a lasciare il cast del reality show per fare degli accertamenti medici dopo un infortunio all'occhio. La sua avventura, quindi, è terminata prima del previsto ma per lei potrebbero aprirsi nuove opportunità in casa Mediaset.

Si vocifera, infatti, che questa estate Elisa Isoardi potrebbe prendere il posto di Barbara d'Urso al timone di Pomeriggio 5, il talk show che la conduttrice partenopea presenta da oltre dieci anni su Canale 5.

Terminata l'avventura all'Isola dei famosi, Elisa Isoardi arriva a Mediaset

La versione invernale del talk show pomeridiano terminerà il prossimo 28 maggio ma, a quanto pare, Pomeriggio 5 potrebbe andare in onda per tutta l'estate ma non con la d'Urso.

Isoardi, quindi, sarebbe pronta a prendere in mano le redini della trasmissione Mediaset e a cimentarsi in questa nuova esperienza professionale, dopo che in Rai ha condotto soprattutto programmi legati al mondo della cucina, dell'alimentazione e della natura.

"Mi farebbe molto piacere se Mediaset diventasse la mia casa professionale" ha ammesso Isoardi in una recente intervista, confermando di fatto di essere interessata a traslocare sulle reti del Biscione.

Per Isoardi spunta anche l'ipotesi di Sabato 5 dal prossimo settembre

Ma quello con Pomeriggio 5 estate potrebbe non essere l'unico nuovo appuntamento con Elisa Isoardi per i prossimi mesi.

Al vaglio, infatti, ci sarebbe anche la conduzione di Sabato 5, un nuovo talk show mattutino che potrebbe essere trasmesso nel fine settimana nella fascia oraria occupata dal lunedì al venerdì da Mattino 5, presentato da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.