Ci sono già le prime indiscrezioni sul palinsesto di Canale 5 per l'autunno televisivo 2021. Per la prossima stagione in casa Mediaset si continuerà a puntare su trasmissioni molto amate e seguite dal pubblico, come nel caso di Tu si que vales, ma anche del Grande Fratello Vip che tornerà in onda sempre con Alfonso Signorini. Capitolo differente, invece, per quanto riguarda il futuro di Barbara D'Urso in prime time con il suo talk show Live - Non è la d'Urso, che sembrerebbe essere in serio rischio.

Il ritorno del Grande Fratello Vip: le novità dei palinsesti di Canale 5 dell'autunno 2021

Nel dettaglio, il palinsesto di Canale 5 per il prossimo autunno 2021 potrà contare sul ritorno del Grande Fratello Vip, giunto alla sua sesta edizione.

Il reality show sarà ancora una volta condotto da Signorini che, in una recente intervista, ha ammesso di essersi messo al lavoro per mettere a punto i primi nomi del cast della prossima edizione, che dovrebbe debuttare a settembre.

Il padrone di casa del GF Vip non ha nascosto che il suo "sogno" sarebbe quello di poter avere Gaia Zorzi (sorella di Tommaso, vincitore dell'ultima edizione) nel cast di concorrenti. Tra i nomi che sono circolati in questi giorni anche quello di Loredana Lecciso e di Sandra Milo.

Il sabato sera di Canale 5, invece, potrebbe restare saldamente nelle mani di Maria De Filippi, che in autunno proporrà una nuova edizione di Tu si que vales, lo show campione di ascolti della stagione autunnale, di cui in queste settimane si stanno svolgendo i casting per scegliere i nuovi concorrenti.

A rischio Live - Non è la d'Urso dal prime time di Canale 5

Per la domenica sera, invece, sembrerebbe essere in forte rischio il ritorno di Live, il talk show che mescola attualità, politica e spettacolo condotto da Barbara d'Urso.

Quest'anno, infatti, Mediaset ha chiuso in anticipo la trasmissione a causa degli ascolti poco soddisfacenti ed è stata rimpiazzato dalle puntate speciali di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis.

A tal proposito, il conduttore ha svelato che Avanti un altro dovrebbe tornare in onda in prime time anche in autunno con un nuovo ciclo di appuntamenti e non si esclude che possano andare in onda sempre di domenica.

Tra le nuove fiction dell'autunno di Canale 5, spicca Luce dei tuoi occhi con Anna Valle

Tra gli show che saranno trasmessi questo autunno su Canale 5 ci sarà una nuova edizione di Scherzi a parte condotta da Enrico Papi e poi arriverà anche la quarta edizione di All together now condotta da Michelle Hunziker.

Per quanto riguarda, invece, le fiction in programma per la prossima stagione autunnale dovrebbero debuttare Tutta colpa di Freud e Luce dei tuoi occhi con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno.