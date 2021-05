Per Barbara D'Urso questa potrebbe essere l'ultima stagione al timone di Domenica Live. La conduttrice partenopea, dopo la chiusura anticipata del talk show serale Live - Non è la d'Urso, è tornata in onda di pomeriggio con la versione extra-large del suo popolare contenitore che mescola attualità, spettacolo e interviste. Una sfida decisamente non facile per la presentatrice, che ha dovuto fare i conti con la temutissima Domenica In condotta da Mara Venier. Gli ascolti non sono dei migliori per la d'Urso e, stando a quanto riportato da Dagospia, dal prossimo settembre si cercherebbero dei sostituti per la domenica pomeriggio di Canale 5.

Mediaset avrebbe fatto fuori d'Urso anche da Domenica Live

Nel dettaglio, dopo la chiusura di Live in prime time a causa di ascolti decisamente bassi registrati per tutta la durata di questa stagione televisiva, Barbara d'Urso è tornata in onda di domenica pomeriggio.

La sua Domenica Live, in diretta tutte le settimane dalle 14:35 in poi, non sta brillando dal punto di vista degli ascolti con una media che non arriva a toccare neppure la soglia dei due milioni di spettatori e uno share che oscilla tra il 10 e il 12% massimo.

Numeri che, in queste settimane, hanno permesso alla Domenica In di Mara Venier di avere sempre la meglio nella gara degli ascolti, con una media che arriva a toccare la soglia dei 3 milioni di fedelissimi e uno share compreso tra il 17 e il 19%.

Dopo la chiusura di Live, Barbara d'Urso perderebbe anche la domenica pomeriggio

Insomma dopo la disfatta in prime time, per la d'Urso la situazione si sta mettendo male anche di domenica pomeriggio, dove fino a qualche anno fa era una delle "regine incontrastate" con la sua Domenica Live.

E così, si vocifera che da settembre, la conduttrice partenopea verrebbe fatta fuori dal programma del dì di festa di Canale 5.

L'intenzione dei vertici Mediaset, infatti, sarebbe quella di togliere la trasmissione domenicale a Barbara d'Urso per poter puntare su nuovi volti.

Elisa Isoardi punterebbe alla domenica pomeriggio Mediaset

Nel caso in cui tali indiscrezioni dovessero concretizzarsi, significherebbe che d'Urso dal prossimo settembre tornerebbe soltanto al timone di Pomeriggio 5, il talk show quotidiano in onda su Canale 5.

Per la domenica pomeriggio, invece, nei giorni scorsi si era vociferato di un possibile approdo di Elisa Isoardi, ormai ex volto di Rai 1 e fino a qualche settimana fa, tra le protagoniste dell'Isola dei famosi 2021.

A quanto pare, infatti, sembrerebbe che la Isoardi avrebbe messo gli occhi addosso al programma domenicale Mediaset e a questo punto, dati i rumors sulla "cacciata" della d'Urso da Domenica Live, non si esclude che possa essere proprio l'ex signora Salvini a prenderne il posto.