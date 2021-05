Sabato 15 maggio 2021 si terrà la finalissima di Amici 20 e i ragazzi si stanno già preparando per le prove che dovranno affrontare. I concorrenti rimasti in gara sono i cantanti Sangiovanni e Deddy, supportati da Rudy Zerbi, Aka7even supportato da Anna Pettinelli e i ballerini Giulia Stabile e Alessandro Cavallo, sostenuti rispettivamente dai professori Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Luca Marzano, in arte Aka7even, durante il daytime serale di lunedì 10 maggio ha parlato del suo disaccordo nei confronti di una prova proposta per lui dalla maestra Pettinelli.

In particolare il cantante ne ha parlato prima con i suoi compagni Giulia e Sangiovanni e poi con il tutor che in sala lo aiuta ad affrontare le prove del Serale.

Luca non vuole esibirsi sulla canzone 'Oggi sono io' assegnata da Anna Pettinelli per la finale di Amici 20

La prova che Luca dovrebbe affrontare sarebbe una esibizione sulla nota canzone di Alex Britti "Oggi sono io". Secondo Aka7even questa canzone è già stata cantata da troppe persone e lui non vuole essere uno dei tanti. Infatti la canzone, oltre ad essere stata prodotta da Britti, è stata cantata anche dalla cantante Mina che ne ha creato una versione tutta sua, la quale ha avuto molto successo. Inoltre Luca, avendo già provato la canzone, ritiene che non esalti le sue doti canore sia sulle note basse sia sulle note alte, oltre che per i falsetti.

"Io questa non la faccio - ha dichiarato Luca parlando col tutor in sala - nemmeno se venisse Alex Britti in persona a dirmi che la faccio benissimo. Non è un pezzo che posso fare, la conosco come canzone e già lo so. Voglio godermi la finale, e quindi chiedo di cambiarlo perché a me non piace". Inoltre Aka7even ha riportato l'esempio della prova che lui nella scorsa puntata non voleva affrontare e che, infatti, lo ha portato a perdere subito contro il cantante Sangiovanni.

Non è la prima volta che la professoressa propone una prova canora di cui Aka7even non è convinto

Il concorrente si riferisce alla esibizione che ha dovuto portare in semifinale, sempre proposta dalla professoressa Pettinelli. Quest'ultima aveva lanciato un guanto di sfida contro Sangiovanni sulla canzone "She" con l'aggiunta di una parte parlata, inventata direttamente dai ragazzi.

Luca non voleva affrontare questa prova in quanto era sicuro di perdere, perché non riteneva fosse nelle sue corde. Effettivamente il cantante aveva le sue ragioni, in quanto ha perso un punto importante durante la semifinale anche se poi è riuscito lo stesso a diventare finalista.