Mancano veramente pochi giorni e il pubblico di Canale 5 si ritroverà "orfano" di DayDreamer - Le ali del sogno. La Serie TV turca con protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir chiuderà i battenti venerdì 28 maggio con un epico finale. I telespettatori, però, avranno modo di vedere alcuni dei loro beniamini all'interno delle "dizi" che prenderanno il via lunedì 31 maggio, ovvero Mr Wrong e Love is in the air.

Mr Wrong, la nuova serie con Can Yaman

Mr Wrong sarà la serie che ospiterà più attori provenienti da DayDreamer, infatti ce ne saranno ben quattro.

Oltre al protagonista Can Yaman, che nella produzione interpreterà Özgür Atasoy, il pubblico avrà modo di vedere Anıl Çelik, ovvero colui che interpretava CeyCey, il simpatico pubblicitario della Fikri Harika. In questa serie sarà Emre Eren, il barista de La Gabbia, il locale di proprietà di Özgür.

Oltre a lui sarà anche presente l'attrice che ha interpretato Polen, l'ex fidanzata di Can Divit: Kimya Gökçe Aytaç sarà le perfida avvocatessa İrem Doğan, donna spietata e disposta a tutto pur di far carriera. Nel cast ci sarà anche Feri Baycu Güler, che in DayDreamer interpretava la parrucchiera pettegola Melahat. In Mr Wrong sarà Nevin Yılmaz, la mamma della protagonista Ezgi İnal, interpretata a sua volta da Özge Gürel.

Anche Özge Gürel non è sconosciuta al pubblico italiano, visto che nelle passate estati di Canale 5 ha tenuto compagnia al pubblico di Canale 5 prima con Cherry Season - Le stagioni del cuore (in cui interpretava Öykü Acar) e successivamente con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (in cui prestava il volto alla protagonista Nazli Pinar).

Sempre da Cherry Season ci sarà l'interprete di Sibel Korkmaz, ovvero Fatma Toptaş. In Mr Wrong interpreterà Cansu Akman, la cugina di Ezgi.

Aziz Divit nella nuova serie Love is in the air

In Love is in the air sarà meno presente "l'influenza" di DayDreamer, ma non per questo sarà meno importante. Anzi, la serie in Turchia, con la sua prima stagione composta da 39 episodi, ha avuto un grandissimo successo, tant'è che è stata promossa con una seconda stagione che prenderà il via a partire dal 2 giugno sul canale televisivo turco Volpe.

A ogni modo, uno dei volti più conosciuti in Love is in the air sarà quello di Alptekin Bolat, che verrà interpretato da Ahmet Mark Somers, ovvero colui che in DayDreamer ha prestato il volto ad Aziz Divit. Alptekin sarà il padre del protagonista Serkan Bolat, con cui non avrà un bellissimo rapporto.

Nella serie il pubblico ritroverà un personaggio che in DayDreamer ha avuto un ruolo secondario, ma molto importante nella vita di Sanem, ovvero l'amica Deniz, interpretata da Başak Gümülcinelioğlu. Qui avrà uno dei ruoli principali e presterà il volto all'architetto Pırıl Baytekin, collaboratrice di Serkan.

Anche in Love is in the air sarà presente un ex volto di Cherry Season, ovvero l'interprete di Önem Dinçer, Neslihan Yeldan, che in questa serie interpreterà Aydan Bolat, la madre di Serkan.