Uno dei programmi che ha avuto maggior risalto mediatico nella stagione televisiva 2020-2021 è stato sicuramente il Grande Fratello Vip. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è andato in onda per quasi 6 mesi, riuscendo a far affezionare il grande pubblico a molti dei concorrenti della Casa. Tra quest'ultimi vi era Stefania Orlando, arrivata terza e che dal Gf Vip ha ricevuto nuova linfa vitale per la sua carriera. Secondo quanto riporta il noto sito televisivo Tv Blog, Stefania sarà tra le concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show, in partenza dal prossimo settembre 2021 su Rai Uno.

Orlando sarebbe voluta direttamente da Carlo Conti

Secondo quanto riferito dal blog, Stefania Orlando sarebbe fortemente voluta nel programma proprio dal conduttore Carlo Conti, che nella serata di oggi, venerdì 21 maggio, sarà in onda sul canale ammiraglia Rai con l'ultima puntata di Top Dieci. Stefania Orlando è conosciuta dalla grande maggioranza del pubblico come una conduttrice, ma in realtà nella sua carriera si è cimentata spesso anche nel mondo della musica. L'ultimo singolo della conduttrice si intitola Babilonia, il cui videoclip è stato pubblicato lo scorso aprile e che conta, sul canale ufficiale di Youtube, poco meno di un milione di visualizzazioni.

La partecipazione di Stefania a Tale e Quale Show segnerebbe il ritorno in pianta stabile della Orlando sui canali Rai.

Già negli scorsi anni, infatti, molti conduttori hanno utilizzato Tale e Quale come trampolino di lancio per dare nuova linfa alla propria carriera. Tra questi il caso forse più eclatante è quello di Amadeus, che nel 2013 partecipò allo show dopo un periodo lontano dalle telecamere. Partecipazione, questa, che lo ha di fatto rilanciato alla conduzione su Rai Uno, portandolo successo dopo successo a condurre 2 Festival di Sanremo consecutivi.

Recentemente Orlando ha preso parte a La Vita in Diretta

In attesa di Tale e Quale, comunque, negli scorsi giorni i tanti fan di Stefania hanno avuto comunque modo di rivedere la propria beniamina sui canali Rai, seppur per una breve comparsata. Orlando, infatti, ha partecipato alla puntata di mercoledì 26 maggio de La Vita in Diretta in qualità di opinionista.

In questa occasione il conduttore Alberto Matano l'ha accolta affermando un "Bentornata a casa", da molti interpretato come un segnale di un ritorno della conduttrice nella Rai. Al momento Orlando non è intervenuta per smentire o confermare la notizia.

Nelle scorse settimane, in una intervista a Panorama, Orlando aveva preannunciato di avere diversi progetti in cantiere per settembre 2021. In questa occasione, poi, ha anche annunciato di desiderare di condurre un proprio programma, un talk in cui potersi confrontare con degli ospiti "su tutti gli argomenti".