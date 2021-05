La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere uno degli argomenti più discussi del momento. I due sono al centro del Gossip per la recente paparazzata che li ha immortalati insieme sul lago di Como. Dopo le voci di crisi e di tradimento da parte di Leotta, la coppia ha deciso di staccare per qualche giorno la spina e di 'isolarsi'. Peccato, però, che ad immortalarli ci fossero i fotografi di Chi e le foto dei loro momenti intimi sono finite sui giornali. Eppure questo incontro ha alimentato un bel po' di dubbi, così come ha confermato anche Barbara d'Urso nel corso del suo Pomeriggio 5.

Il retroscena su Can Yaman e Diletta Leotta a Pomeriggio 5

Nel dettaglio, la conduttrice partenopea è tornata a parlare della coppia Can-Diletta e dei dubbi che ancora oggi ci sono sul loro amore.

D'Urso, in merito alle foto dei due insieme sul lago di Como, ha svelato un retroscena che le è stato riferito da un paparazzo di cui, però, ha preferito non fare il nome. La presentatrice di Pomeriggio 5 ha fatto sapere che, stando a quanto le è stato detto da questo paparazzo, l'incontro tra Can e Diletta sarebbe avvenuto soltanto per far sì che i fotografi scattassero le foto in cui appaiono insieme, felici e innamorati come una coppia a tutti gli effetti.

Si parla di incontro organizzato tra Can e Diletta

Secondo quanto riferito da d'Urso, tale paparazzo anonimo ritiene che il loro sarebbe stato soltanto un incontro organizzato a tavolino. L'obiettivo dei due, quindi, non sarebbe stato quello di trascorrere il weekend insieme come dei veri fidanzati.

Una segnalazione che, ancora una volta, alimenta i sospetti e i dubbi su questa coppia che continua a tenere banco sul web, sui giornali e in televisione.

Fin dal primo momento in cui è stata annunciata la notizia del loro fidanzamento, sono stati tantissimi gli Italiani che hanno avuto dei dubbi e delle perplessità sul loro amore, ipotizzando il fatto che il loro fosse soltanto un amore combinato a tavolino, per accrescere ancora di più la loro popolarità mediatica.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Dubbi e sospetti su Can e Diletta ma loro parlano di 'vero amore'

Indiscrezioni che sono state rigettate al mittente dalla coppia Can-Diletta: i due, infatti, hanno confermato che il loro non è affatto un amore combinato così come viene scritto sui giornali e che quello che provano è un sentimento reale e vero. In attesa di scoprire come si evolverà questa love story nel corso dell'estate e se i due compiranno il fatidico passo verso l'altare, sia Can che Diletta continuano ad essere presissimi dagli impegni lavorativi che li riguardano.

L'attore turco, infatti, a breve inizierà le riprese di Sandokan, la serie tv kolossal che si appresta ad essere una delle più attese della prossima stagione televisiva.