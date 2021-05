Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro dei Gossip dall'inizio del 2021, quando è venuta a galla la loro storia d'amore. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno vive da qualche mese in un appartamento di Roma, vicino al Colosseo. Nei giorni scorsi, l'attore di Istanbul è stato raggiunto da alcuni fan che, oltre ad attenderlo fuori dal suo portone di casa, l'hanno raggiunto fin dentro l'androne del suo palazzo. A causa di questi episodi, nelle ultime ore sta circolando un'indiscrezione riguardo Can e sembrerebbe che il fidanzato di Diletta stia cambiando casa, per andare in una zona più tranquilla della capitale.

Can Yaman starebbe cercando casa in una zona più tranquilla di Roma

Nelle ultime ore stanno circolando rumor in rete, in merito ad un possibile trasferimento di Can Yaman dalla zona centrale di Roma ad un quartiere più tranquillo. Sembrerebbe infatti che, a causa dell'invadenza di alcune persone, il futuro Sandokan si troverebbe costretto a cambiare appartamento. Nella giornata di domenica 23 maggio, l'attore turco è stato infatti raggiunto fin dentro l'androne del palazzo in cui abita, da alcune persone. In rete sono circolati anche video dei fan, giunti all'interno dello stabile dove sta alloggiando da qualche mese Can.

Can Yaman non saluta i fan che entrano anche nel palazzo di Roma

Nei video condivisi sui social, alcune persone hanno atteso che l'attore di Istanbul scendesse insieme a Roberto Macellari dall'ascensore e, quando la porta si è aperta, hanno ripreso i due amici, mentre si allontanavano fuori dal palazzo.

Oltre ai fan dentro allo stabile, lungo la via del centro di Roma c'era anche una folla di fan che attendevano il loro beniamino e urlavano il suo nome. Attraverso i filmati è possibile notare che il fidanzato di Diletta Leotta non ha fatto nessun cenno alle persone che lo avevano atteso e che lo acclamavano. Can Yaman, infatti, non ha salutato nessuno e non si è fermato a fare selfie con i presenti.

Can Yaman sarebbe stanco dei gossip sul suo conto

Le ultime indiscrezioni su Can Yaman e il comportamento distaccato dai suoi fan, farebbero ipotizzare che il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno possa essere stanco dell'invadenza delle persone che, in alcuni casi, non rispetterebbero la sua privacy. Anche il paparazzo Paolone, recentemente, ha rilasciato un'intervista per un settimanale in cui aveva dichiarato che, secondo lui, l'attore di Istanbul sarebbe stanco dei gossip sul suo conto e si vorrebbe tirare fuori dal clamore che suscita.

Non resta che attendere ulteriori informazioni, per scoprire se Can Yaman cambierà casa e che zona di Roma sceglierà come futuro quartiere dove alloggiare.