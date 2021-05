Venerdì 28 maggio in prima serata su Canale 5 andrà in onda l'atto conclusivo de Il Segreto, dove non mancheranno i colpi di scena. Protagonista del gran finale sarà don Filiberto, il quale piazzerà una bomba nella fabbrica di don Ignacio Solozabal facendola esplodere. In seguito, il parroco cercherà invano l'appoggio di donna Francisca e, dopo il rifiuto della matrona, don Filiberto sembrerà essere sull'orlo della pazzia. L'uomo infatti, prenderà delle decisioni che cambieranno per sempre il destino di alcuni dei protagonisti della Serie TV iberica.

Don Filiberto piazza una bomba nella fabbrica di don Ignacio

Il gran finale de Il segreto lascerà i fan con il fiato sospeso sino all'ultimo. Dando uno sguardo alle anticipazioni, si viene a sapere che donna Francisca darà ordine a don Filiberto di far esplodere la fabbrica di Solozobal. Il parroco, in un primo momento, sembrerà rifiutare l'incarico ma alla fine si farà convincere da Montenegero e piazzerà la bomba all'interno della fabbrica. L'esplosione fortunatamente non causerà vittime, anche se Pablo rimarrà ferito. Gli abitanti di Puente Viejo non faranno fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e i sospetti si concentreranno proprio sul parroco del paese.

Francisca volta le spalle al parroco e ordina la sua eliminazione

Nel corso dell'appuntamento finale de Il segreto, don Filiberto si sentirà braccato dai suoi stessi fedeli e cercherà aiuto in donna Francisca. La donna però, gli dirà di non voler in nessun modo essere ricondotta all'attentato alla fabbrica di Solozobal e aggiungerà persino di non avergli dato in realtà nessun incarico.

Montenegro infatti, farà presente al parroco che la setta degli Arcangeli aveva deciso di non esporsi per un tempo indeterminato. A questo punto don Filiberto rimarrà spiazzato e si ritroverà abbandonato da tutti e da donna Francisca in particolare. Quest'ultima inoltre, contatterà Lazaro Campuzano, uno scagnozzo a cui ordinerà di uccidere don Filiberto.

Il segreto, spoiler puntata finale: don Filiberto sull'orlo della pazzia

Nel corso della puntata finale de Il segreto, proprio grazie allo scagnozzo, il parroco rischierà di essere linciato dai compaesani. Un evento che verrà evitato dall'intervento di don Ignacio e Urrutia. A Puente Viejo si instaurerà un clima di odio che porterà don Filiberto sull'orlo della pazzia. L'uomo, con il prosieguo della puntata, prenderà delle decisioni drastiche che cambieranno per sempre il destino di molti personaggi della soap tv iberica. In attesa di scoprire quale sarà la mossa del parroco di Puente Viejo, nel corso dell'episodio finale Marcela e Matias verranno a conoscenza della malattia terminale di Emilia, mentre Marta e Adolfo fuggiranno insieme dal paese.