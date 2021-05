Can Yaman continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica del momento e, in queste ultime ore, si è verificato un episodio che non è passato affatto inosservato. L'attore turco protagonista della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, si è ritrovato letteralmente circondato da una folta schiera di fan e ammiratori che lo hanno addirittura circondato nei pressi della sua abitazione. Come testimoniato da alcuni video che circolano in rete e sui social, i fan sono riusciti ad entrare addirittura all'interno dell'edificio dove vive l'attore turco.

I fan di Can Yaman entrano nell'edificio dove abita

Nel dettaglio, in queste ore stanno circolando i video postati in rete da alcuni fan i quali, dopo aver scoperto l'indirizzo dell'appartamento in cui soggiorna Can Yaman a Roma, sono riusciti ad intrufolarsi all'interno dell'edificio.

I fan hanno atteso che Can Yaman uscisse di casa e si sono fatti trovare vicino all'ascensore, in modo tale da essere notati dall'attore turco.

Peccato, però, che la reazione di Can non sia stata delle migliori. La star di DayDreamer, che a breve debutterà su Canale 5 anche con la nuova serie turca dal titolo Mr Wrong - Lezioni d'amore, è apparso visibilmente infastidito da questa "morbosità" da parte dei suoi stessi fan e così è andato via senza neppure salutarli.

L'attore turco di DayDreamer appare infastidito e non saluta i suoi fan

La stessa scena, poi, si è verificata anche all'uscita dal palazzo dove c'era un altro gruppo di fan che stavano attendendo Can Yaman per poterlo salutare.

Anche in questo caso, però, l'attore ha praticamente ignorato i suoi sostenitori ed è "scappato via", rifugiandosi nella macchina che lo stava aspettando e che lo avrebbe portato via.

Insomma sembrerebbe proprio che la situazione, per alcuni fan di Can, stia scappando di mano dato che sono arrivati a seguirlo all'interno dell'edificio stesso in cui abita a Roma.

Intanto sembrerebbe che la love story tra Can e Diletta stia proseguendo nel migliore dei modi. Nei giorni scorsi, infatti, i due sono stati beccati di nuovo assieme durante una passeggiata per le strade di Roma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Dopo il successo di DayDreamer, Can Yaman protagonista del remake di Sandokan

Anche in questo caso, ad immortalarli, ci hanno pensato i fan che sono sempre pronti a beccarli e poi a diffondere tutto sui social.

Nel frattempo Can si prepara al meglio anche per la nuova avventura professionale che lo attende. Per tutta l'estate, infatti, sarà impegnato sul set di Sandokan, la nuova serie tv prodotta da Lux Vide, che lo vedrà protagonista assoluto nei panni della "Tigre di Mompracem".